Ergastolo ostativo | Di Maio | diritti persona? Quelli sono animali

Ergastolo ostativo - Bonafede attiva il ministero della Giustizia : ‘Priorità valutare conseguenze’. Zingaretti : ‘Una sentenza un po’ stravagante’ : La decisione della Consulta, poche settimane dopo quella della Corte europea dei diritti umani, di bocciare l’Ergastolo ostativo è destinata a far discutere la politica. Se il magistrato del Csm Nino Di Matteo ha chiesto una “reazione” proprio al Parlamento, la prima azione è arrivata dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che ha fatto sapere di aver dato impulso agli uffici del ministero di mettersi subito al lavoro per ...

Ergastolo ostativo - Di Matteo : “Sentenza apre varco pericoloso. Spero che la politica sappia reagire ed eviti che si apra carcere a mafiosi” : “La sentenza ponendo fine all’automatismo che caratterizza l’Ergastolo ostativo apre un varco potenzialmente pericoloso”. Tra i primi a parlare dopo la sentenza storica della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale l’articolo 4bis, c’è il consigliere del Csm Nino Di Matteo.”Dobbiamo evitare”, ha detto all’agenzia Adnkronos, “che si concretizzi uno degli obiettivi principali che la ...

Ergastolo ostativo - Strasburgo confonde la giustizia con la clemenza : C’è qualcosa di giuridicamente “stonato” nella sentenza con cui la Grand Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha spiegato all’Italia che l’Ergastolo ostativo va rivisto. E che prescinde dal caso specifico trattato. Ma forse, prima, c’è anche qualcosa di semanticamente fuorviante, e quindi di razionalmente sballato, nella locuzione “Ergastolo ostativo”. I due termini costituiscono un magnifico esempio di tautologia: una ...

Ergastolo ostativo - quello che l’Europa non può sapere : Per comprendere come l’Unione europea, critica verso l’Ergastolo ostativo – previsto per chi si è macchiato di gravi delitti di mafia – non possieda gli strumenti culturali per capire la natura di un tale provvedimento, partiamo da un esempio. Totò Riina nell’ultimo periodo della sua prigionia dice alla moglie: “Io non mi pento (…) mi posso fare anche 3000 anni”. Non si commetta l’errore di credere che ...

Ergastolo ostativo - il Parlamento accetterà di smantellare l’antimafia? : Falcone sapeva benissimo di dover morire: “Buscetta, quando iniziò a collaborare, mi aveva messo in guardia: ‘Prima cercheranno di uccidere me, ma poi verrà il tuo turno. Fino a quando ci riusciranno’. Ci sono riusciti. E quest’uomo abbiamo dovuto difenderlo dalle calunnie dei suoi colleghi, dalle ironie, dalle allusioni dei mascalzoni… Povero Falcone. E poveri noi”. Così Giorgio Bocca, il 25-5-‘92. Oggi Falcone dobbiamo difenderlo ancora: ...

Per la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo l'Ergastolo ostativo va eliminato : L'Italia ha scelto, per combattere la criminalità e il terrorismo, un regime carcerario particolare che si chiama ergastolo ostativo, conosciuto anche come carcere duro o 41-bis, il quale non prevede premi per buona condotta o benefici. Tale regime carcerario è finito davanti alla Corte dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo tramite il ricorso di Marcello Viola, capo cosca di Taurianova, boss dell' ndrangheta laureatosi in Medicina e Chirurgia ...

Ergastolo ostativo - il no dei familiari delle vittime ai benefici anche per mafiosi e terroristi : La madre di Roberto Antiochia, poliziotto ucciso da Cosa Nostra nel 1985, diceva che i parenti dei morti uccisi dalla mafia erano «condannati all’Ergastolo del dolore». Lo racconta Rosaria Schifani vedova di uno dei tre agenti morti con Giovanni Falcone e la moglie a Capaci commentando il no della Corte europea dei diritti dell’uomo al ricorso del governo italiano contro la sentenza pronunciata dai giudici europei nel giugno scorso nel caso ...