?Ergastolo | Consulta apre ai permessi per i mafiosi anche se non collaborano Allarme pm

La consulta dichiara illegittimo l'Ergastolo ostativo : Ottenere un permesso premio anche durante un ergastolo ostativo? Ora si può. Lo ha stabilito la Corte costituzionale accogliendo un ricorso presentato dai magistrati del tribunale di sorveglianza di Perugia per due persone condannate al carcere a vita per delitti di mafia. Da adesso in poi sarà dunque possibile ottenere i permessi se sarà provato, attraverso altri elementi diversi dalla collaborazione, che il detenuto ha spezzato i legami con ...

?Ergastolo - Consulta apre a permessi premio per mafiosi e terroristi. Ira di Salvini : La mancata collaborazione con la giustizia non impedisce i permessi premio purché ci siano elementi che escludono collegamenti con la criminalità organizzata. Lo ha stabilito la Corte...

Ergastolo ostativo - la Consulta apre ai permessi anche per chi non collabora : La mancata collaborazione con la giustizia non impedisce i permessi premio per chi è sottoposto all’Ergastolo ostativo, purché ci siano elementi che escludono collegamenti con la criminalità organizzata

Ergastolo : ex pm Agueci - 'sentenza Consulta apre maglie per i permessi ai mafiosi' (2) : (Adnkronos) - "La portata della sentenza della Corte costituzionale è sicuramente innovativa e va nella direzione della recente pronuncia della Cedu - dice ancora Agueci - Ma non ne accoglie in tutto le conclusioni, perché non paragona in toto il trattamento dei condannati per mafia a quello degli a

Ergastolo : ex pm Agueci - 'sentenza Consulta apre maglie per i permessi ai mafiosi' : Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - "La sentenza della Consulta apre le maglie per i permessi ai mafiosi...". Lo ha detto all'Adnkronos l'ex Procuratore aggiunto di Palermo Leonardo Agueci, commentando a caldo la decisione della Corte costituzionale sull'Ergastolo ostativo. "Ancor

?Ergastolo - Consulta apre a permessi premio per mafiosi e terroristi. Ira di Salvini : La mancata collaborazione con la giustizia non impedisce i permessi premio purché ci siano elementi che escludono collegamenti con la criminalità organizzata. Lo ha stabilito la Corte...

?Ergastolo - Consulta apre a permessi premio per mafiosi e terroristi : La mancata collaborazione con la giustizia non impedisce i permessi premio purché ci siano elementi che escludono collegamenti con la criminalità organizzata. Lo ha stabilito la Corte...

Ergastolo ostativo - per la Consulta è incostituzionale : “Sì a permessi premio anche in assenza di collaborazione” : La Corte costituzionale ha bocciato l’Ergastolo ostativo. “La Corte – si legge in una nota – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale ...

Ergastolo - dopo Corte Strasburgo parola alla Consulta : dopo la sentenza della Corte di Strasburgo che ha imposto all'Italia di modificare la legge sull'Ergastolo, perche' quello ostativo e' un "trattamento inumano e degradante", la parola passa domani alla Corte Costituzionale. I giudici del Palazzo della Consulta affronteranno il tema in un'udienza pubblica (relatore il giudice Nicolo' Zanon). Poi in camera di consiglio stabiliranno se quel regime particolare di carcere a vita cui sono sottoposti ...