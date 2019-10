Era scomparsa a gennaio | arrestato ex convivente

Motorola One Hyper potrebbe essere il primo del brand con fotocamEra a scomparsa : potrebbe essere Motorola One Hyper il nome del primo smartphone della casa alata dotato di fotocamera anteriore con meccanismo a scomparsa. L'articolo Motorola One Hyper potrebbe essere il primo del brand con fotocamera a scomparsa proviene da TuttoAndroid.

Scomparsa di Gabrielle Chelli - oggi i funErali della commerciante : L'Aquila - La Scomparsa, Gabrielle Chelli all'età di 44 anni, della nota commerciante ha gettato nello sconforto amici e parenti ed i tanti che la conoscevano, la giovane donna è morta presso l'ospedale di Pescara dopo aver lottato contro il "Mostro" Gabrielle, madre di due figli, titolare di un negozio di abbigliamento e articoli per neonati e bambini ed era molto conosciuta in città anche per le ...

Scomparsa Elisa Gualandi - s’indaga sequestro di persona : “Poche spEranze di trovarla viva” : Elisa Gualandi, 53 anni, è svanita nel nulla da Pont Canavese, piccolo paese sulle colline piemontesi, il 6 giugno 2018, lasciando a casa gli amatissimi gatti, i documenti e il cellulare. La Procura ha aperto un fascicolo per sequestro di persona. A vederla per l'ultima volta è stata una coppia di vicini di casa, con cui la donna avrebbe avuto dei litigi.Continua a leggere

UNA VITA/ Anticipazioni puntata sErale 15 ottobre : la scomparsa di Servante : Una VITA Anticipazioni, puntata del 15 ottobre 2019, su Canale 5 e Rete 4. Il Priore rivela tutta la verità su Lucia; Samuel incontra Joaquin

“Ecco dov’è”. Scomparsa Daniele Potenzoni : a Chi l’ha visto?’ la lettEra anonima : Si riaccendono le speranze di Rita e Francesco Potenzoni, i genitori di Daniele, il ragazzo autistico scomparso a Roma nel giugno 2015 mentre era in gita per partecipare all’udienza del mercoledì in Vaticano. Furono proprio gli accompagnatori a lanciare l’allarme: al momento della Scomparsa l’uomo indossava una polo color salmone, un pantalone chiaro, scarpe da ginnastica blu con lacci arancioni. I segni particolari che lo contraddistinguono ...

Svelato il primo smartphone Motorola con fotocamEra frontale a scomparsa : Sono apparse in Rete le prime immagini di un inedito smartphone Motorola che si caratterizza per la presenza di una fotocamera frontale a scomparsa L'articolo Svelato il primo smartphone Motorola con fotocamera frontale a scomparsa proviene da TuttoAndroid.

Al Bano parla di Ylenia : “C’Era una scia velenosa nel suo destino - non sono riuscito a bloccarla”. E Romina pubblica una foto della figlia scomparsa : Il documentario su Al Bano fa flop e intanto Romina Power posta su Instagram una foto di Ylenia. La serata che Canale 5 ha dedicato al cantautore pugliese, con la messa in onda del documentario biografico È la mia vita, non ha sfondato negli ascolti (davanti sia il film Metti la nonna nel freezer che Chi l’ha visto?), ma ha riaperto nuovamente la ferita della scomparsa nel nulla della figlia Ylenia. In un passaggio del malinconico biopic ...

Messico - scarcErati 24 poliziotti e indagini lente : ancora nessuna verità per la scomparsa dei 43 studenti di Ayotzinapa : Sono ormai passati cinque anni e tutto quello che hanno ottenuto i familiari dei 43 studenti di Ayotzinapa, scomparsi la notte del 26 settembre del 2014, è solo la cosiddetta “verità storica”, poi ribattezzata “bugia storica”. Secondo la versione ufficiale di quanto accaduto quando era al governo l’ex presidente messicano Enrique Peña Nieto, gli studenti furono arrestati dalla polizia municipale di Iguala, e poi consegnati ai membri di un ...

Peppino di Capri e la scomparsa della moglie : “Non sei mai preparato - anche se la malattia c’Era da un anno” : “Ti torna in mente tutto, scorri una vita insieme. Dopo, la musica mi ha aiutato. Mi ha tenuto impegnato. Non sei mai preparato, anche se la malattia c’era da un anno. Alti e bassi di speranza. Ti dicono: a Milano c’è un medico, in America ce n’è uno più bravo. Ti dicono ‘è operabile’ e poi non è più operabile. Poi: non c’è niente da fare. Ma a Roma dicono: non è vero. Ed è un’altra trafila, un altro barlume. Invece, ‘no, ...

Moana Pozzi - a 25 anni dalla scomparsa Iris dedica un’intEra sErata alla celebre attrice : Moana Pozzi A 25 anni esatta dalla scomparsa, avvenuta il 15 settembre del 1994, questa sera dalle 21.15, Iris, il canale “a tutto cinema” Mediaset, ricorda Moana Pozzi, proponendo in prima visione il suo ultimo film dal titolo Amami ed uno speciale inedito intitolato Moana Pozzi: storia di una diva. Un’intera serata dedicata alla celebre diva, mancata a soli 33 anni, ed ancora oggi ricordata come un personaggio iconico del ...

Una sErata per Moana Pozzi su Iris a 25 anni dalla scomparsa : Era il 15 settembre 1994 quando Moana Pozzi, una delle icone dell'erotismo più popolari della storia cinematografica italiana, veniva a mancare alla sola età di 33 anni in una clinica di Lione per un tumore al fegato.A 25 anni dalla drammatica morte il canale tematico Mediaset Iris (diretto da Marco Costa) vuole rendere omaggio all'attrice genovese omaggiandola con un'intera serata. Si parte alle 21:15 con la pellicola in prima visione ...

Roma - 18enne trovata impiccata e con le mani legate in un parco. Era scomparsa ieri sera : Una ragazza Romana di 18 anni è stata trovata impiccata all'interno dell'area giochi di un parco in via Galla Placidia, nei pressi di via Tiburtina. A scoprire il corpo della giovane,...

Roma - ragazza trovata impiccata in parco giochi con mani legate. Era scomparsa ieri sera : Giallo a Roma, dove una ragazza di 18 anni è stata trovata impiccata con le mani legate in un parco pubblico. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, nemmeno quella di un suicidio. La...

