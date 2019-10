Energia | negli Usa le centrali a carbone in declino nonostante Trump Sale al 20% la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) L’industria americana delè in netto. A dispetto delle politiche di Donalda sostegno dei grandi gruppi dell’estrazione e delle utility che usano ilper generare elettricità, la produzione e l’impiego continuano a scendere di pari passo con l’aumento della quota di gas naturale e fonti rinnovabili, che costano meno. Alcune delle grandi compagnie minerarie chiudono i battenti e mandano a casa i lavoratori. E a guidare la marcia delle rinnovabili, a fianco della California all’avanguardia per le politiche antismog, c’è a sorpresa anche il Texas. Nel 2020 lo Stato roccaforte dei Repubblicani, fortemente legato al boom del gas estratto da giacimenti non convenzionali (shale gas), produrrà ben il 22% dell’elettricità da solare ed eolico generata in tutti gli Usa. Il presidenteha cercato di rivitalizzare l’industria del– ...

