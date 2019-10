Eddie Van Halen al concerto dei Tool | uno spettatore non lo riconosce | “Signore | può

Il tumore di Eddie Van Halen non è stato causato dai plettri di metallo - la smentita di un medico : Il tumore di Eddie Van Halen è un fatto da circa 20 anni, dal momento che nel 2000 il musicista e compositore era stato operato per un tumore alla lingua e nel 2014 si era scoperto che il male si era spostato nella gola. Il dibattito sulla malattia di Van Halen si è riacceso negli ultimi giorni, quando TMZ ha pubblicato un'indiscrezione sui viaggi del musicista in Germania, con una spola dagli Stati Uniti che va avanti da almeno 5 anni. ...

date 2019-10

Eddie Van Halen in Germania per curare il cancro alla gola : "È colpa del mio plettro" : La spola di Eddie Van Halen in Germania per curare il cancro alla gola continua da almeno 5 anni. Secondo un'inchiesta pubblicata da TMZ il fondatore e chitarrista dei Van Halen continua a lottare con la terribile malattia che gli fu diagnosticata nel 2000 e che sembrava scomparsa. Nel 2014, però, nuovi esami diagnosticarono che il male era tornato, e da quel momento il musicista e compositore di Nimega fa la spola tra gli Stati Uniti e la ...

Paolo Bonolis : "FrEddie Mercury mi fece delle avances. Gli risposi : 'Non è roba pe' me'" : Freddie Mercury tentò un approccio con lui, quando i due si conobbero nel 1985. A raccontarlo è Paolo Bonolis nella sua autobiografia, “Perché parlavo da solo”: il libro svela particolari inediti della sua vita, trascorsa per la maggior parte davanti alle telecamere e vicino a grandi personaggi, del calibro di Pippo Baudo e Mike Bongiorno.“Incontrai Freddie Mercury a 25 anni a una cena a Londra. Iniziammo a ...

Paolo Bonolis e le avances di FrEddie Mercury : “Lo incontrai a una cena a Londra…” : Nel libro di Paolo Bonolis, Perché parlavo da solo, ci sono molti aneddoti sulla vita del conduttore. E uno di questi riguarda lo scomparso leader dei Queen, Freddie Mercury: Bonolis lo ha raccontato in una lunga intervista a Tv Sorrisi&Canzoni. “Lo incontrai a 25 anni a una cena a Londra. Iniziammo a chiacchierare. Dopo un po’ capii che avrebbe voluto che andassimo da qualche altra parte… Io misi subito le cose in chiaro: ...