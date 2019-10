Ecco il trailer finale di Star Wars | L’ascesa di Skywalker di J J Abrams Nuovi indizi

Star Wars : L’ascesa di Skywalker - Ecco il nuovo trailer : http://www.youtube.com/watch?v= Arriva negli Stati Uniti con sorprendente casualità nel giorno del compleanno di Carrie Fisher, il 21 ottobre, il nuovo trailer di Star Wars: L’ascesa di Skywalker, l’ultima pellicola che andrà a chiudere la trilogia sequel della saga ideata da George Lucas negli anni Ottanta. E non è un caso che proprio alla memoria dell’indimenticabile interprete di Leia Organa sia dedicato questo nuovo ...

Charlie’s Angels – Ecco le protagoniste nel nuovo trailer italiano : Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska e Elizabeth Banks nel nuovo trailer italiano di Charlie’s Angels. Il film è scritto, diretto e prodotto dall’attrice statunitense Elizabeth Banks che nel film interpreta anche il ruolo di Bosley. Il film sarà al cinema dal 9 gennaio prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Nel cast anche Djimon Hounsou, Noah Centineo, Sam Claflin e Patrick Stewart. Inoltre dal 1 ...

Gran Turismo Sport Spec II ora disponibile nei negozi - Ecco il trailer di lancio : Gran Turismo Sport Spec II, l'edizione "definitiva" del racing game in esclusiva PS4 di Polyphony Digital, ora è disponibile nei negozi e per l'occasione Sony ha pubblicato il trailer di lancio.Annunciata la scorsa settimana, questa nuova versione include quasi tutti gli update precedentemente pubblicati nel corso degli anni (fino alla versione 1.39 rilasciata lo scorso maggio), per un totale di oltre 275 vetture e più di 25 circuiti. Inoltre ...

His Dark Materials - Ecco il nuovo trailer della nuova serie tv : https://www.youtube.com/watch?v=APduGe1eLVI Dopo mesi di anticipazioni, arriva finalmente il primo trailer completo di His Dark Materials, la serie tv che Bbc e Hbo hanno tratto dalla saga letteraria Queste oscure materie di Philip Pullman. Dalla trilogia fantasy era già tratto il poco fortunato film del 2007 La bussola d’ora, ma ora questo nuovo adattamento promette di raccontare la stessa storia con un cast e un respiro completamente ...

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn Ecco il Trailer in italiano : Èstato lanciato il Trailer in italiano di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. Si tratta dell’attesissimo film di Dc Comics, spin-off di Suicide Squad, sulla figura dell’antieroina Harley Quinn! Nel cast stellare troviamo Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina ed Ewan McGregor. L’uscita del film è prevista per il 6 febbraio 2020. #BirdsOfPrey L'articolo ...

Brain Training sta per arrivare su Nintendo Switch - Ecco i primi trailer : Presto gli amanti dei puzzle potranno mettere le mani sul nuovo capitolo di Brain Training, in arrivo questa volta su Nintendo Switch. Attualmente il gioco ha una data di uscita per il mercato giapponese, ovvero il 27 dicembre. In base ai trailer pubblicati recentemente il gioco avrà due tipi di supporto, orizzontale e verticale, oltre che una modalità multiplayer.I Joy-Con potranno essere utilizzati per rilevare il numero di dita che ...

Ecco il secondo trailer di The Irishman di Scorsese : il gangster movie che stavamo aspettando! : Una pellicola diretta da uno dei più grandi registi di tutti i tempi: che sia o non sia il suo più grande capolavoro poco importa. Quando esce un nuovo film di Martin Scorsese ogni adepto della setta cinefila di tutto il mondo è chiamato a rapporto. Un po’ come per Tarantino: non andare in sala e vedere C’era Una Volta... A Hollywood è un oltraggio al buon senso. Questa volta però, nel caso di Scorsese non è in sala che si gusterà la pellicola. ...

Star Wars Jedi : Fallen Order : Ecco il nuovo spettacolare trailer : Oggi durante la diretta dell'anteprima del Triple Force Friday Cameron Monaghan, che nel videogioco Star Wars Jedi: Fallen Order impersona il giovane Padawan Cal Kestis, ha svelato l'edizione bundle per Xbox One, la special figure ufficiale Hasbro e la Funko POP! che ritraggono il protagonista del titolo.Ma ha anche rivelato il nuovissimo trailer dedicato a Star Wars Jedi: Fallen Order. Il trailer permette al giocatore di dare uno sguardo Uno ...

Jesus Rolls - Ecco il trailer del film spin-off del Grande Lebowski : https://www.youtube.com/watch?v=gENkMBnzF0c Sono finalmente arrivate le prime immagini di Jesus Rolls, il film che farà da spin-off a una delle pellicole più cult della storia, Il Grande Lebowski. Non vedremo il ritorno del Drugo, purtroppo, ma John Turturro, qui anche regista, riprenderà le assurde vesti di Jesus Quintana, il bizzarro campione di bowling di origini ispaniche. Proprio sul suo personaggio sarà incentrato questo nuovo progetto ...

Guerra totale in Call of Duty Modern Warfare : Ecco il trailer della Campagna : È nientemeno che Call of Duty Modern Warfare ad aprire le danze di uno State of Play che prometteva di essere caldissimo. Prima di andare a snocciolare tutte le altre novità in arrivo su PlayStation 4 di questo breve appuntamento in streaming - che ricorda un po' la formula dei Direct firmati Nintendo -, Sony ha infatti dedicato alcuni minuti al trailer della Campagna per singolo giocatore del prossimo capitolo della celebre saga sparacchina. ...

Frozen 2 - Ecco il nuovo trailer del film animato : https://www.youtube.com/watch?v=IP4mNWJoKq4 Le forze della natura si scatenano nel nuovo trailer italiano di Frozen 2: Il segreto di Arendelle. L’atteso seguito del film animato che ha battuto ogni record d’incasso alla sua uscita nel 2013 arriverà fra poche settimane. Ancora poco è stato detto sulla trama, protetta in questi mesi da uno stretto riserbo, ma ora da queste immagini iniziamo a capire qualcosa di più sul nuovo capitolo ...

«Vecchia megera» o «degna sovrana»? Ecco il teaser trailer di The Crown 3 (con Olivia Colman) : Elisabetta II diventa grande. La prima clip che anticipa la nuova stagione, la terza, di The Crown fa ricorso a un astuto espediente: la regina guarda il suo ritratto ufficiale. Di profilo, a destra, c'è il vecchio francobollo con i lineamenti di Sua Maestà più giovane, a interpretarla Claire Foy (protagonista delle prime due ...

