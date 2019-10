E' nata l' ASD Virtus Favignana | la società elettrica locale coinvolta nel nuovo progetto

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Nasce dalla volontà di alcuni sportivi in ambito calcistico, della pallacanestro e della pallavolo, la nuova associazione sportiva "ASD", volta a promuovere lo sport come strumento di aggregazione sociale nonché strumento di crescita personale e fisica, sia individuale che collettiva.vessillo dei valori sportivi Tra gli sponsor della nuova realtà sportiva, ladi, Isola in provincia di Trapani facente parte dell'arcipelago delle Egadi, che ne ha dato notizia ufficiale e ne ha promosso obiettivi e mission al fine di migliorare la qualità della vita degli abitanti. Il team societario Soci fondatori della stessa sono Francesco Tumbarello, Gaspare Palmeri, Giuseppe Messina, Sonia Dangelo, Enza Campo, Matteo Sammartano, Francesco Ernandez ed Emilio Di Vita, tutti appassionati di sport e accomunati da valori quali spirito di squadra e ...

ABIMAGE : Entusiasmo ed esperienza: è nata la Asd San Mariano Iscritta al campionato di Seconda Categoria: prima amichevole l… -