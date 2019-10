È ancora la Svizzera la mecca mondiale dei paperoni

Fonte : ilsole24ore

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il Paese guida la classificasecondo il report di Credit Suisse in base alla ricchezza per adulto, seguono gli Stati Uniti; in Italia sono 1.496 i milionari

