Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Puntuale, l’Osservatorio di Lisbona fotografa lo stato dell’arte in merito ai consumi di sostanze illegali, collocandoa seconda delle sostanze usate. Un report prevalentemente statistico e numerico che ci racconta un’Europa e un’Italia in cui il trend dei consumi ogni anno che passa si stratifica in maniera sempre più solida nella società. Ma tale meritoria opera dell’Osservatorio persevera, a mio modesto avviso, in un errore di fondo: colloca la raccolta di dati solo nel mondo delle sostanze illegali, omettendo l’altrettanto imponente consumo dilegali. In primis l’alcol e, in seconda battuta, il mondo infinito di quella classe molto eterogenea che viene riassunta dal termine “ psicofarmaci”. Credo che ulteriori sorprese le avremmo il giorno in cui l’elaborazione dell’Osservatorio di Lisbona, ricevuto il mandato politico di ...

TutteLeNotizie : Droghe, l’Italia nelle zone alte della classifica europea. Nulla di nuovo (neanche dalla… - McYobo : RT @PagellaPolitica: Quanti #italiani hanno provato #cannabis, #cocaina e altre #droghe? Secondo l'European drug report 2019, gli italiani… - tulisso : RT @PagellaPolitica: Quanti #italiani hanno provato #cannabis, #cocaina e altre #droghe? Secondo l'European drug report 2019, gli italiani… -