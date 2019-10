Dramma nel mondo dello sport | morta la figlia del campione del mondo di Formula 1

L’isola di Pietro 3 - Caterina Murino : “Nella fiction vivo un Dramma” : Caterina Murino a L’isola di Pietro 3: “Il mio personaggio ha una storia drammatica” Venerdì scorso ha debuttato su Canale5 L’isola di Pietro 3, la fiction con Gianni Morandi, Chiara Baschetti, Alma Noce ed Erasmo Genzini. Tante le new di questa nuova stagione: Francesco Arca, Francesca Chillemi e Caterina Murino. L’attrice sarda ha parlato del suo personaggio ne L’isola di Pietro 3 in un’intervista ...

Violentissimo impatto tra due auto : 2 morti e 3 feriti. Dramma nella provincia italiana : Ancora un incidente sulle strade italiane. Siamo in provincia di Torino ed è qui che il Dramma si è consumato intorno alle 16 nel tratto della strada che attraversa il territorio del comune di Leinì, a nord del capoluogo piemontese. Tre auto coinvolte, due persone morte e tre ferite di cui una in maniera grave, è il tragico bilancio di un Drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato 19 ottobre. Dopo l’allarme, lanciato da ...

Ucciso a colpi di pistola dal fratello minore : Dramma nella notte : La vittima è Paolo Befumo di 40 anni. A crivellarlo di colpi di pistola, dopo una lite avvenuta in un pub di Paternò...

Amici - il Dramma nel passato di Andreas Muller : "Quel grosso problema con me stesso" : In queste ultime ore Andreas Muller, uno dei ballerini più amati del talent Amici di Maria De Filippi, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una serie di sue fotografie per raccontare una spiazzante verità. A dispetto di quanto si possa infatti pensare guardandolo, il ballerino di Canale 5 ha dov

Nella quinta puntata di Un Passo dal Cielo 5 un Drammatico confronto tra Eva e Vincenzo : trama 10 ottobre : La vita dei protagonisti sta per subire un forte scossone Nella quinta puntata di Un Passo dal Cielo 5. Stasera, 10 ottobre, andrà in onda un nuovo appuntamento con la fiction di Rai1 in cui assisteremo al ritorno di Eva. L'intesa tra Vincenzo e Valeria è ormai palese, i due si sono molto avvicinati nell'ultimo periodo; la presenza della zia di Isabella è stata una ventata d'aria fresca per il vice questore, che si è improvvisamente ritrovato a ...

Entra nel recinto dei maiali e viene sbranato : Dramma alle porte di Roma : Roma – Tragedia in via Lunano nella zona di Corcolle alle porte di Roma dove un cinquantenne è stato sbranato da un maiale, ieri. L’uomo era Entrato nel recinto dei maiali con un bambino di 2 anni in braccio, la scrofa lo ha aggredito, una volta a terra lo ha morso fino a procurargli la morte. Il bambino, di 2 anni, anch’egli ferito è in codice rosso all’ospedale di Tivoli, soccorso dal 118. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Tivoli. ...

Verissimo - Silvia Toffanin in lacrime : il Dramma di Marco Maddalaloni e Romina Giamminelli : Marco Maddalaloni e Romina Giamminelli sono stati ospiti nella puntata di Verissimo andata in onda il 5 ottobre 2019, raccontando in esclusiva il giorno del loro matrimonio in chiesa. "Le cose non vanno preparate, arriva il momento giusto e tutto va nella giusta direzione", ha spiegato Marco riferen

Imma Tataranni anticipazioni - Dramma di un attore : “Ho spine nel cuore” : anticipazioni Imma Tataranni-Sostituto Procuratore. Parla l’attore di Pietro: “Ho due spine nel cuore” Nella fortunata fiction della domenica sera di Rai1 è Pietro De Ruggeri, ma il suo vero nome è Massimiliano Gallo. Trattasi dell’attore che in Imma Tataranni interpreta proprio il marito della protagonista dalla quale la fiction ha preso il nome, che ha il volto di Vanessa Scalera. Intervistato per l’ultimo numero ...

Uccide la moglie nel sonno : il Dramma in camera da letto : E' un'insegnante in pensione di 62 anni, Cristina Maioli, la vittima del femminicidio avvenuto in un appartamento di via...

Il Sindaco Del Rione Sanità - nel corpo a corpo con Eduardo - Martone resta ostaggio del Dramma di De Filippo : Il Sindaco Del Rione Sanità parte come un film di genere: il boss Antonio Barracano è nella sua villa sul Vesuvio, e da quel punto di vista privilegiato la sterminata area metropolitana di Napoli con le sue luci notturne assomiglia a quella di una qualunque megalopoli. Un'immagine che potrebbe sicuramente appartenere a un thriller criminale. L’inizio fa pensare quindi che Martone, per questa trasposizione cinematografica dell’omonimo dramma ...

Michelle Hunziker ricorda gli anni nella setta e fa una confessione Drammatica : Michelle Hunziker torna a raccontare il suo passato difficile segnato da una setta che per diversi anni l’ha tenuta prigioniera, controllando la sua vita. Uscirne non è stato semplice e ancora oggi la conduttrice porta le cicatrici psicologiche di quel periodo terribile. Dopo molto tempo Michelle ha scelto di parlarne, raccontando in un libro cosa le è accaduto per aiutare tutte le persone che, in momenti di fragilità e solitudine, ...

Dramma in A1 - terribile schianto nel Reggiano : Tommaso muore a 19 anni - feriti due amici : La vittima è il 19enne Tommaso Cerioli, originario di Trescore Cremasco in provincia di Cremona. Viaggiava su un'auto con due suoi amici rimasti feriti nello schianto. La tragedia sul tratto emiliano dell'Autostrada del Sole nel tratto compreso tra le uscite di Reggio Emilia e Terre di Canossa-Campegine.Continua a leggere

Dramma in Grecia - incendio nel campo profughi di Lesbo : muoiono una donna e un bambino : "Nessuno può definire queste morti un incidente. È il risultato diretto di una politica brutale che intrappola 13.000 persone in un campo che dovrebbe ospitarne 3.000" denunciano da Medici senza frontiere i cui volontari hanno assistito le persone ferite dopo gli scontri scoppiati tra la polizia e i migranti subito dopo l’incendio.Continua a leggere

Dramma nella metro B : accoltella guardia giurata - poi gli sfila pistola e si spara alla testa : Roma – Dramattico episodio nel pomeriggio di oggi a Roma, nel tunnel della fermata della metro B stazione Tiburtina. Un uomo straniero ha prima ferito con un coltello una guardia giurata, poi lo ha disarmato e infine con la stessa arma, una pistola, si è sparato un colpo alla testa, togliendosi la vita davanti alle decine di persone che erano ferme in attesa della metropolitana. E’ successo attorno alle 17 odierne. Ad essere aggredita e ...