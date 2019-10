Dossena | ”Di Lorenzo contro il Verona ha fatto molto bene anche a sinistra”

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 23 ottobre 2019): De Laurentiis ha ragione quando dice che non c’è competizione con quanto investono in Cina e che chi accetta di giocare in quel campionato fa una scelta di vita, sulla quale nessuno può sindacare Andrea, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli su Di, terzino destro della squadra azzurra che -il– ha giocatosul’out di sinistra dove è stato impegnato, su De Laurentiis ed altro. Queste le sue parole: “Per noi mancini andare a destra è difficilissimo, i destri invece, riescono meglio ad adattarsi meglio e Diilha. Avere un presidentelucido, che fa sentire la sua presenza al momento opportuno, è unrepositivo per un club, per lo spogliatoio e ben vengal’appoggio esplicito e incondizionato ...

