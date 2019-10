Disabili | le mamme caregiver scontano una condanna ingiusta E la colpa è dello Stato

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Si parla di madri speciali, si descrivono donne eccezionali, forti e incrollabili. Forse inconsapevolmente lo si fa per mitizzare una realtà che si vuole evitare. Da tanti anni continuiamo a ripetere che non siamo nulla di più e nulla di meno di esseri umani che si trovano a dover affrontare situazioni difficilissime che radicalmente cambiano la prospettiva della nostra vita per sempre. Noi stesse impieghiamo anni per comprenderlo davvero, perché il percorso è molto doloroso e altalenante. Un percorso costellato da priorità imprescindibili che sono le cure del nostro bambino, la sua stessa sopravvivenza a volte. Quel figlio tanto atteso e desiderato che con la sua nascita ci catapulta all’inferno. Diciamolo che è così! E che è anche naturale che sia così! Ce lo troviamo in braccio neonato e invalido civile per sempre in uno stesso grido alla vita. Dovremmo essere felici e vedere tutto ...

