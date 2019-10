Diabete in gravidanza | gli effetti sul nascituro

Fonte : dilei

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Alle donne in dolce attesa viene consigliata la prevenzione delgestazionale. A sottolineare – non certo per la prima volta – la pericolosità di questa condizione ci ha pensato un recente studio portato avanti da un’equipe scientifica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con gli esperti della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS. I dettagli di questo lavoro sono stati pubblicati sulle pagine della rivista Nature Communications. Lo studio in questione – che è stato svolto anche grazie ai finanziamenti del dicastero della Salute e di quello dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – è partito da un campione di esemplari di cavie di sesso femminile in stato die con diagnosi digestazionale. Gli esperti hanno monitorato la condizione cuccioli, riscontrando in loro dei ...

