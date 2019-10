Diabete e glicemia alta o bassa | cos’è e come funziona il nuovo rivoluzionario

Diabete - il cioccolato che tiene a bada la glicemia : Presto per i diabetici potrebbe non essere più un problema mangiare il cioccolato. Un gruppo di ricercatori dell’Università La Sapienza di Roma ha infatti scoperto che, a fronte della somministrazione di cioccolato arricchito con oleuropeina, i pazienti con la succitata diagnosi non vanno incontro a sbalzi dei valori glicemici. I dettagli dello studio che ha permesso di arrivare a questa conclusione sono stati pubblicati sulle pagine della ...

Diabete e cioccolato : un tipo “speciale” tiene a bada la glicemia alta e protegge il sistema cardiovascolare : Un quadretto da sgranocchiare dopo cena, una fetta di pane coperta di crema al cacao e nocciole al mattino. Per molti, ma non per i diabetici: devono accontentarsi di prodotti speciali senza zucchero, perché quello contenuto in cioccolatini, tavolette e creme fa alzare troppo la glicemia. Per questi pazienti arriva un cioccolato ‘speciale‘, messo a punto da ricercatori del Dipartimento di Medicina interna e Scienze mediche ...

Ecco la cioccolata “speciale” che fa bene a chi ha il Diabete - nessun rischio glicemia alta e sbalzi : C’è uno “speciale” tipo di cioccolata che fa bene anche a chi soffre di diabete: si tratta di quella a cui viene aggiunta oleouropeina, una sostanza estratta dall’olio extravergine d’oliva: riesce infatti a evitare che la glicemia diventi alta – cosa che in genere accade dopo avere consumato la “normale” cioccolata – consentendo dunque di gustare questo alimento senza dover ricorrere ai ...

Dalla glicemia alta al Diabete : un “vizio” apre la strada alla malattia : Una ricerca condotta su topi presso la School of Medicine del Mount Sinai ha indagato per la prima volta i meccanismi che legano fumo e diabete: si è scoperto che chi fuma incorre in un maggiore rischio di ammalarsi. Nel cervello la nicotina si lega a recettori che controllano “da remoto” la capacita’ del pancreas di produrre insulina (l’ormone che regola lo zucchero nel sangue), riducendo la quantità di ormone rilasciato ...

Il Diabete si combatte a tavola : un gustoso ortaggio è in grado di controllare la glicemia alta : Il diabete si combatte a tavola: ne sono fermamente convinti medici e nutrizionisti i quali raccomandano di seguire un’alimentazione sana per prevenire la patologia del nuovo millennio. E tra gli alimenti amici, in grado di contrastare la glicemia alta, che si manifesta con un eccessivo livello di zuccheri nel sangue, vi è un ortaggio molto noto e dai più amato. Si tratta della melanzana, appartenente alla famiglia delle Solanaceae e ...

Stretto legame tra Diabete e malattie reumatiche : gli effetti dell’infiammazione sulla glicemia : Sono 5milioni gli italiani che soffrono di una delle 150 patologie reumatiche ad oggi conosciute. Non essendoci ancora un registro nazionale, altri dati stimano che siano più di 13milioni le persone affette dalle malattie reumatiche. Tra questi, il Piemonte ne conta 365.000, dei quali più di 190.000 nella sola città di Torino. Ma i numeri, complice anche l’invecchiamento della popolazione, sono destinati ad aumentare. E, di conseguenza, ...

Diabete di tipo 2 : farmaco per il controllo della glicemia ottiene la rimborsabilità in Italia : Da oggi, nel nostro Paese, i pazienti con Diabete di tipo 2 hanno a disposizione una nuova opzione terapeutica orale, in grado di offrire non solo un efficace controllo glicemico, ma anche di unire protezione e sicurezza cardiovascolare. È stata, infatti, concessa dall’Agenzia Italiana del farmaco la rimborsabilità all’associazione empagliflozin/linagliptin come terapia nella popolazione adulta con Diabete di tipo 2. Frutto dell’Alleanza in ...

Diabete : il segreto per conciliare glicemia alta - frutta - verdura e legumi. Quali alimenti sono da evitare? : Quando si parla di frutta, verdura, legumi, Diabete e glicemia alta, spesso ci si imbatte in opinioni contrastanti su Quali alimenti è possibile mangiare senza pensieri, Quali consumare con attenzione e Quali evitare del tutto. Secondo un approfondimento pubblicato dalla Fondazione Veronesi, il segreto per conciliare il consumo di frutta e il Diabete è selezionare quei frutti che contengono meno zuccheri e che hanno un basso indice ...

Diabete : approvato nuovo farmaco nella cura della glicemia alta. L’AIFA : “Risultati significativamente positivi” : Nuove opportunità nella cura del Diabete di tipo 2, una delle patologie più diffuse in Italia e nel mondo. Il problema della glicemia alta, che comporta un eccesso degli zuccheri nel sangue dovuti all’incapacità del pancreas di smaltirli, preoccupa i molti pazienti che si trovavo a dover convivere con questa patologia per la quale al momento, una volta cronicizzata, non si conosce una cura definitiva. Adesso un nuovo farmaco è stato ...

Diabete e glicemia - i cibi da evitare : ecco quali : Diabete e glicemia: i cibi da evitare per tenere sotto controllo la glicemia. Il Diabete è una malattia cronica in cui la glicemia tende ad aumentare

Diabete e malattia renale : nuove armi terapeutiche abbassano la glicemia e diminuiscono il rischio cardiovascolare : In occasione del primo convegno nazionale della Società Italiana di Nefrologia (SIN) e Società Italiana di Diabetologia (SID), “Presente e Futuro dell’Approccio Integrato Nefro-Diabetologico alla malattia renale Diabetica (MRD)”, realizzato nell’ambito del 60° Congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia (SIN), in corso in questi giorni a Rimini è stato presentato il paper “Storia naturale della malattia renale nei soggetti con ...

Nuovo farmaco contro il Diabete riduce la glicemia e aiuta a perdere peso : Uno studio preclinico condotto dalla Monash University in Australia ha dimostrato che un farmaco sperimentale contro il diabete ad azione multipla, riduce la glicemia senza effetti avversi su ossa e muscoli, inducendo il dimagrimento e migliorando la densità ossea. Gli scienziati australiani hanno sviluppato il farmaco a partire da un bersaglio d’azione da loro prescelto, il recettore ‘gp13’, capace di avere effetti vantaggiosi sul ...

Diabete e Malattia Renale : alcuni farmaci “abbassano la glicemia e possono ridurre la progressione verso la dialisi” : Se il Diabete è la principale Malattia cronica del mondo occidentale, la Malattia Renale Diabetica (MRD) è una delle sue maggiori complicanze a lungo termine, che arriva a colpire circa il 30% dei pazienti con Diabete di Tipo 1 (DM1) ed il 40% di quelli con Diabete di Tipo 2 (DM2). La MRD rappresenta inoltre la principale causa di insufficienza Renale terminale nel mondo, essendo responsabile di circa il 40% dei nuovi casi che arrivano in ...

Diabete : l’alimento autunnale in grado di combattere la glicemia alta : Prevenire il Diabete con un ottimo alimento autunnale: sembra infatti che i funghi siano un valido alleato nella lotta alla glicemia alta. Il Diabete di tipo 2 è una delle patologie più diffuse, nonché un prodotto dell’alimentazione moderna: cibi raffinati, zuccheri industriali, vita sedentaria, hanno incentivato esponenzialmente i casi di diabetici. La malattia, dal momento in cui viene diagnosticata, è raramente reversibile: ci si ...