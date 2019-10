Debito pubblico | il Btp Italia raccoglie 6 | 7 miliardi di euro Dai grandi investitori

Debito pubblico - torna il Btp Italia : 2 miliardi di ricavi nel primo giorno di sottoscrizione destinato ai risparmiatori privati : Ottima partenza per il Btp Italia, il bond indicizzato all’inflazione pensato per i risparmiatori lanciato per la prima volta a marzo 2012. Rimesso in pista in un contesto di tassi bassi – a quasi un anno dal flop del novembre 2018 quando i mercati erano in fibrillazione sul “rischio Italia” – il titolo del Tesoro con scadenza a ottobre 2027 non ha deluso le attese. E, nella prima delle due giornate dedicate al retail, ha ...

Bankitalia : ad agosto Debito pubblico in calo : Ad agosto, secondo i dati della Banca d'Italia, il debito delle Amministrazioni pubbliche e' diminuito di 3,3 miliardi rispetto al mese precedente

Bankitalia : necessario lavorare per il calo del Debito pubblico : Bankitalia: "La debolezza congiunturale in Italia e' proseguita, risentendo anche dell'ulteriore rallentamento nell'area dell'euro.

Secondo un istituto di ricerca economico britannico una Brexit senza accordo farebbe crescere il Debito pubblico del Regno Unito ai livelli degli anni Sessanta : Secondo l’Institute for Fiscal Studies, un istituto di ricerca economico britannico, anche una Brexit senza accordo «relativamente positiva» farebbe aumentare il debito pubblico del Regno Unito ai livelli più alti dagli anni Sessanta. Secondo le previsioni il debito potrebbe raggiungere i

Debito pubblico - così il vero problema italiano è scomparso dall’agenda di governo : Nei programmi dei partiti di governo, la parola Debito pubblico è praticamente scomparsa. Eppure senza un piano credibile di riduzione la stabilità finanziaria non può essere garantita

Se mettiamo una tassa sulle riforme elettorali risaniamo il Debito pubblico : La politica discute della terza riforma elettorale in quattro anni. Siamo un caso unico al mondo: perché all'estero tornano a votare e spesso hanno la stessa legge da decenni

Debito pubblico - chi lo detiene in Italia e in Europa – infografiche : Debito pubblico, chi lo detiene in Italia e in Europa – infografiche L’Italia rischia la procedura di infrazione per eccessivo Debito pubblico in rapporto al PIL, è questo il tema più scottante nel panorama politico-economico ultimamente. Il nostro Debito pubblico non accenna a scendere e il rischio che chi lo acquista possa decidere di smettere di farlo è sempre attuale. Ma chi lo detiene oggi? Sono stati appena pubblicati i dati ...

Il Debito pubblico sfonda il muro dei 2.400 miliardi : In Italia il debito pubblico sfonda il muro dei 2.400 miliardi. A luglio il debito delle Amministrazioni pubbliche e' aumentato di 23,5 miliardi

Nuovo record del Debito pubblico : ecco i perché?dell’aumento e le conseguenze sulle nostre tasche : Studiosi ed economisti concordano: basterebbe un tasso di crescita nominale (dunque comprensivo di inflazione) attorno al 2-3% per cominciare a ridurre il debito (in costanza delle altre variabili) in automatico, senza ricorrere a manovre lacrime e sangue comunque depressive per l'intero ciclo economico

Debito pubblico da capogiro - nuovo record : superati i 2400 miliardi - allarme di Bankitalia : Secondo i dati di Bankitalia, presentati nella pubblicazione statistica "Finanza pubblica, fabbisogno e Debito", il Debito pubblico italiano ha registrato una crescita record di 23,5 miliardi nel solo mese di luglio rispetto a quello precedente, sfondando quota 2400 miliardi di euro. Un incremento significativo che arriva alla vigilia dei lavori per la legge di bilancio del nuovo governo Conte. Il ministro dell'Economia, Gualtieri: "Sostegno ...