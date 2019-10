Danno biologico 2019 | nuovi importi indennizzo | beneficiari | quando spetta

Fonte : leggioggi

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Approvata, per il triennio-2021, la nuova tabella didelin capitale contenente idi, decorrenti dal 1° luglio. La nuova tabella, introdotta con D.M. (Lavoro) n. 45 del 23 aprile, che sostituisce quella in vigore ai sensi del D.M. (Lavoro) del 12 luglio 2000, è unica sia per gli uomini sia per le donne, mentre glicontinuano a essere individuati per classi di età e per grado di menomazione dell’integrità psico-fisica compreso fra il 6% e il 15%. Gliindicati nella nuova tabella risultano comprensivi della maggiorazione corrispondente ai due aumenti straordinari, fissati nella misura: dell’8,68% dal 1° gennaio 2008; del 7,57% dal 1° gennaio 2014 (aliquota complessiva 16,25%) da considerarsi ormai consolidati rispetto aglidella tabella del 2000. Il nuovo punto Inail, invece, è stato rideterminato ...

Eleonora_Buffon : RT @AteneoWeb: Inail: nuova tabella di indennizzo del danno biologico per il triennio 2019-2021 - FesicaConfsal : Nuovi importi degli indennizzi Inail per il danno biologico ai lavoratori - incapuglia : Danno biologico per infortunati e tecnopatici -