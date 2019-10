Cosa non torna nella ricostruzione di Conte sul Russiagate | dal ruolo di Mifsud alle

Ergastolo : Ingroia - 'sentenza errata - Cosa nostra non è partito da cui si entra e si esce' (2) : (Adnkronos) - Adesso il rischio è che torni forte l'ala militare di Cosa nostra. "Ovviamente si apre un'altra maglia in una rete abbastanza sforacchiata - dice Ingroia -. Con gli elementi più pericolosi dell'organizzazione mafiosa, anche quella militare, che possono aspirare a un ritorno sul territo

Ergastolo : Ingroia - 'sentenza errata - Cosa nostra non è partito da cui si entra e si esce' : Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - (di Rossana Locastro) - "Dalla mafia non si entra e si esce come se fosse un partito politico. Il patto di sangue è a vita. Come ci ha insegnato Falcone, da Cosa nostra non si va via se non in due modi: morti ammazzati o collaborando con la giustizia e chiedendo allo S

Val bancomat e trova 600 euro nella "fessura" : non fa la Cosa giusta : Non è chiaro come pensasse di poterla fare franca: le telecamere sono presenti in tutte le banche, al'interno e all'esterno...

Sondaggio Pagnoncelli a DiMartedì : Salvini - Meloni e Berlusconi insieme in piazza è "qualCosa di vecchio" : Salgono nei sondaggi, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Ma quello di Nando Pagnoncelli per DiMartedì lancia un allarme da non sottovalutare a Matteo Salvini. La rivelazione di Tecnè per Quarto potere fotografava "l'effetto San Giovanni", con i partiti del centrodestra uniti in piazza e in cres

Ballando con le Stelle - il durissimo veto di Milly Carlucci su Giulia Salemi : Cosa non può accettare - "lei no" : Giulia Salemi a Ballando con le Stelle? Vedremo. Il suo nome è stato proposto da Carolyn Smith per la nuova edizione della trasmissione condotta da Milly Carlucci, presto di nuovo in prima serata il sabato su Rai 1. Ma pare che la presentatrice abbia detto di no: sono anni infatti che lei ha posto u

Live-Non è la D'Urso - Barbara D'Urso risponde alle critiche di Aldo Grasso su Panzironi : "Toh - Cosa scorda" : Barbara D'Urso, attaccata perché ospita in tv Adriano Panzironi, il ciarlatano delle diete, passa al contrattacco. Su Twitter, la regina di Mediaset pubblica le foto delle partecipazioni di Panzironi nei programmi Rai, come La Vita in diretta e Storie Italiane. Questo per mettere i puntini sulle "i"

Google Home e Home Mini non funzionano più : ecco che Cosa sta accadendo : Diversi utenti lamentano l'impossibilità di utilizzare i Google Home e Home Mini a seguito di un aggiornamento firmware via OTA L'articolo Google Home e Home Mini non funzionano più: ecco che cosa sta accadendo proviene da TuttoAndroid.

Pamela Prati attaccata da D'Agostino risponde : 'Non sai Cosa significa essere manipolati' : A Non è l'arena, la puntata di ieri, 20 ottobre, è stata infuocata. Nel corso del programma di Giletti, infatti, è andato in onda il confronto tra Pamela Prati e Roberto D'Agostino. Per il giornalista, la soubrette sarebbe stata complice del caso Caltagirone; lei si è dichiarata vittima di tutta la vicenda. Il finto matrimonio con Mark Caltagirone continua a far parlare i salotti televisivi. Scontro da Giletti tra Pamela Prati e Roberto ...

Manovra - dalle Partite Iva alle multe per chi non utilizza il Pos : ecco su Cosa si scontrano le forze di governo : Da una parte ci sono le richieste dei renziani di Italia Viva che vogliono eliminare Quota 100 e destinare più soldi alle famiglie, con l’introduzione di una “patente fiscale a punti” che alleggerisca la pressione dei controlli sui contribuenti. Dall’altra quelle dei Cinquestelle, con Luigi Di Maio in testa, che invece vogliono mantenere il regime forfettario per le Partite Iva, meno severità sul tetto al contante ma il ...

Serie A - Nicchi prova a fare chiarezza : “il braccio di De Ligt non è mai rigore - vi spiego Cosa dice il regolamento” : Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri ha parlato degli episodi dell’ultima giornata di campionato, soffermandosi sul braccio di De Ligt L’ottava giornata di Serie A non si è ancora conclusa, ma le polemiche non mancano per gli episodi avvenuti durante il week-end. In particolare quello di Juventus-Bologna, dove l’arbitro non ha sanzionato con il calcio di rigore un braccio di De Ligt. Jennifer ...

Morgan non si presenta a “Live – Non è la d’Urso” - la conduttrice : “Vi spiego io Cosa è successo” : “Se avessi saputo che si sentiva costretto, io per prima gli avrei detto di starsene a casa. Chi se ne frega, qui viene chi ha voglia di venire”. Barbara D’Urso esordisce così a Live Non è la D’Urso, visibilmente seccata dal forfait dato all’ultimo da Morgan, già annunciato come gli ospiti speciali della puntata. Il musicista, a poche ore dalla diretta, ha fatto sapere infatti che non sarebbe andato alla ...

