Copa Libertadores | vittoria amara per il Boca | il River è battuto ma va lo stesso in

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Si è giocato nella notte il ritorno della semifinale ditraJuniors ePlate. Quasi ‘replay’ della scorsa stagione, che vide per la prima volta nella storia della competizione il ‘Superclasico’ in finale. Dopo il 2-0 dell’andata, sono i Los Millionarios a passare all’ultimo atto nonostante la sconfittba per 1-0., dunque, per gli Xeneizes, a cui non basta la rete di Hurtado a dieci minuti dal termine. Solo panchina per Daniele De Rossi. Ilattende adesso la vincente di Flamengo-Gremio e sogna il secondo trionfo consecutivo.L'articoloper il: ilma va loin finale CalcioWeb.

