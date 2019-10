Conte | audizione al Copasir | «Trump non mi ha mai parlato di Russiagate »

Conte al Copasir per l'audizione : dovrà chiarire su Russiagate e Usa : Il premier Giuseppe Conte è giunto poco prima delle ore 15.30 a San Macuto per presentarsi al Copasir, dove è atteso in audizione. Tra i temi dell'incontro, le visite a Roma del...

Giuseppe Conte - il sospetto dei Cinque Stelle : "È nervoso in vista dell'audizione al Copasir" : Tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte persiste il braccio di ferro e la manovra sembra solo un pretesto. Sono in molti all'interno del Movimento 5 Stelle a pensare che il premier "non sia affatto riconoscente". D'altronde il bis al governo è stato fortemente voluto proprio dal capo politico grillino. "

Russiagate - audizione di Conte al Copasir il 23 ottobre : dovrà motivare i contatti tra l’amministrazione Usa e i servizi italiani : Mercoledì 23 ottobre, alle 15. È stata fissata l’audizione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, davanti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) durante la quale il capo del governo dovrà fornire la sua versione dei fatti riguardo al ruolo svolto nelle indagini americane sul Russiagate e su un suo presunto via libera al ministro della Giustizia di Washington, William Barr, a incontrarsi con i vertici ...

Si allontana l'audizione di Conte al Copasir sul Russiagate : Si allontana la data dell'audizione di Giuseppe Conte al Copasir sulla cosiddetta vicenda Russiagate nel giorno dell'elezione a presidente del leghista Raffaele Volpi, che vuole prima riunire l'ufficio di presidenza del Comitato la prossima settimana. Da Palazzo Chigi, intanto, si riafferma correttezza e trasparenza nell'operato del presidente del Consiglio e si chiede uno stop alle "ricostruzioni fantasiose che gettano discredito ...