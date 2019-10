Conte “archivia” il Russiagate | nostri 007 sono estranei E attacca Salvini | spieghi il

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Il caso e' chiuso, da questa vicenda ne esco piu' forte: e' questa la convinzione del premier Giuseppe, rimasto in silenzio da settimane e che ha voluto rispondere direttamente del '' sia al Copasir e sia ai cronisti, "anche per chiarezza nei confronti dei cittadini". Proprio per mettere a tacere "le ricostruzioni" che hanno rischiato di gettare "ombre" sull'attivita' deiServizi. Gia' martedì il presidente del Consiglio aveva preannunciato l'intenzione di volersi 'liberare' in qualche modo dopo "il clamore mediatico". Durante l'audizione al Copasir il premier secondo quanto si apprende e' stato duramente criticato dalla Lega mentre il Movimento 5 stelle ha mantenuto un atteggiamento piu' morbido. Perdunque la vicenda e' stata chiarita, ma al di la' dell'audizione di martedi' prossimo del direttore del Dis, Vecchione, bisognera' vedere le reazioni delle ...

