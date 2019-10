Concorso 17 Istruttori Ravenna | cosa sapere delle assunzioni area Culturale e

Fonte : leggioggi

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il Comune diha indetto una selezione pubblica, per esami, per la copertura di 14 posti di Istruttore Amministrativo Contabile e 3 di Istruttore direttivo culturare in categoria D, a tempo pieno e indeterminato. Il bando di17è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale concorsi ed esami del 18 ottobre 2019 n. 83 e sul sito istituzionale dell’Ente. Fino al 18 Novembre 2019 sarà possibile candidarsi, vediamo quindi per ogni procedura le informazioni principali per partecipare. Bandi attivi peramministrativi17Il primo bando dimira all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 3direttivi culturali in categoria D e posizione economica D1 da assegnare a: Museo d’Arte della città; Istituzione Biblioteca Classense; U.O. Politiche ed Attività ...

