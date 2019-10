“Concordavano incontri con vertici politici” | le telefonate tra l’autore Rai Lieto e il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Parlavano “di argomenti politici di stretta attualità” e concordavano “con gli attualidella politica nazionale“. Sono letra l’autore televisivo Rai Casimiroe l’ex giudice tributario Antonio Mauriello annotate dagli investigatori della Guardia di Finanza nell’informativa depositata agli atti dell’inchiesta sulla compravendita di sentenze tributarie condotta dalla pm di Salerno, Elena Guarino, con il procuratore aggiunto, Luigi Alberto Cannavale, che il 18 ottobre ha portato a sette arresti. Le conversazione trae Mauriello non sono trascritte e non è specificato a qualipolitici si riferiscano. Ma nella stessa informativa sono già i finanzieri a sottolineare cheè un “importante autore televisivo di molti programmi Rai, tra i quali la Prova del Cuoco condotto da Elisa Isoardi“, ex ...

