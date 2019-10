Ciclismo su pista | le Nazionali azzurre si allenano a Montichiari Un test importante per

Ciclismo su pista - Elia Viviani : “Agli Europei ho capito a che punto sono - l’omnium è cambiato”. Villa : “Sono ottimista” : Elia Viviani ha vinto la medaglia d’oro nell’eliminazione agli Europei 2019 di Ciclismo su pista ma è rimasto giù dal podio nell’omnium (specialità in cui è Campione Olimpico) e non è riuscito a incantare nell’americana in coppia con Simone Consonni. Il veronese ha fatto un punto della situazione in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Questi Europei sono stati importanti per capire a che punto ...

Ciclismo - Europei su pista : l’Italia festeggia l’oro di Maria Giulia Confalonieri : Nella penultima giornata giornata degli Europei di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento in Olanda, la ventiseienne atleta lombarda ha chiuso in testa alla classifica generale nella gara a punti, mettendosi alle spalle la bielorussa Sharakova e l'ucraina Solovei. Per la ciclista brianzola si tratta della seconda medaglia d'oro in carriera, dopo quella di Glasgow dello scorso anno. A far festa insieme a lei anche Michele Scartezzini: bronzo ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : Maria Giulia Confalonieri si conferma sul trono continentale della corsa a punti : C’era grande attesa in casa Italia per la gara di Maria Giulia Confalonieri, che non ha deluso portando a casa un meraviglioso oro nella corsa a punti donne. Una prestazione da incorniciare per la 26enne, nativa di Giussano, la quale ha difeso alla grande il titolo conquistato l’anno scorso a Glasgow. L’azzurra ha messo in pista una gara di grande intelligenza tattica, gestendo in maniera perfetta i momenti decisivi di una ...