Ciclismo – Peter Sagan al Giro d’Italia 2020? Sui social un interessante indizio FOTO

Ciclismo - Peter Sagan : “Niente mountain bike alle Olimpiadi di Tokyo 2020” : A Rio 2016 il tentativo era stato fatto, purtroppo però con un po’ di sfortuna è andato male. Non ci sarà Peter Sagan nella prova della mountain bike alle Olimpiadi di Tokyo 2020: il fenomeno slovacco infatti ha deciso di non partecipare nel fuori strada nell’appuntamento a Cinque Cerchi. A dichiararlo è stato proprio il tre volte campione del mondo su strada in un’intervista rilasciata al quotidiano olandese Algemeen ...

Mondiali di Ciclismo - Peter Sagan : ‘Ho perso l’occasione di essere davanti’ : Peter Sagan non è riuscito ad entrare una volta di più nella storia del ciclismo con quel quarto titolo Mondiale che nessuno è mai riuscito a conquistare. Nonostante una stagione un po’ sottotono, il campione slovacco è sembrato in grande giornata nella corsa iridata, ma non è riuscito a concretizzare al meglio il suo stato di forma e le difficoltà degli avversari più accreditati. Sagan non ha letto nella maniera migliore la corsa dal punto di ...