Ciclismo | Matteo Trentin | ‘Mi sento sempre male | continuo a pensare ai Mondiali’

Ciclismo : Matteo Fabbro correrà con la Bora-hansgrohe nel 2020 : Contratto in scadenza, ciclomercato in pieno svolgimento. Matteo Fabbro è riuscito a trovare una sistemazione per la prossima stagione, quella del 2020. Lo scalatore friulano resta nel World Tour nonostante i risultati che, in questi primi anni di professionismo, non sono arrivati al meglio. Il giovane azzurro passa dalla Katusha Alpecin alla Bora-hansgrohe. Le sue parole: “Sono molto grato al team manager Ralph Denk per avermi dato questa ...

Ciclismo : si ritira Matteo Montaguti. Commovente la sua lettera d’addio : Una lettera Commovente, a certificare un addio al Ciclismo che era già arrivato qualche giorno fa, precisamente domenica al GP Beghelli. Saluta il gruppo all’età di 35 anni Matteo Montaguti. Queste le sue parole: Non è un caso che il Gran Premio Bruno Beghelli sia stata la mia ultima corsa da ciclista professionista: adesso provo a spiegarvi perché. Prima di tutto, perché è una delle ultime prove stagionali del calendario italiano e si ...

Ciclismo - Matteo Trentin : “Prenoto la rivincita ai Mondiali : tra due anni in Belgio. Ieri un argento amaro” : Matteo Trentin sta cercando di smaltire la delusione per il secondo posto ottenuto Ieri ai Mondiali di Ciclismo, l’azzurro ha perso lo sprint col danese Mads Pedersen quando sembrava essere il favorito per mettersi al collo la medaglia d’oro. Il Trentino ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Radio Anch’Io Sport: “È un argento ancora amaro, è come mangiare una mela rossa ma che è ancora verde. Ha quel sapore lì. ...

Ciclismo - Matteo Trentin : “Pedersen è stato più forte e io sono arrivato secondo. L’argento va accettato” : Rabbia e amarezza: sono questi i sentimenti che albergano nell’animo di Matteo Trentin al termine della prova in linea dei Mondiali 2019 di Ciclismo in Yorkshire. Il capitano azzurro, leader designato dal CT Davide Cassani per la conquista di un iride che mancava dal 2008, aveva voglia di interrompere il digiuno. L’evoluzione della corsa è stata perfetta e l’Italia ha corso da squadra leader, conscia delle proprie possibilità, ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : dove ha perso l’oro Matteo Trentin? Tante energie spese per seguire Van der Poel. E quella volata…Luca Saugo : Per Matteo Trentin la vittoria del Campionato del Mondo 2019 di Ciclismo su strada sembrava ormai una formalità quando, all’inizio dell’ultimo giro, Mathieu Van der Poel si staccava incredibilmente dalla testa della corsa, vittima di una crisi nerissima. In quel momento l’azzuro si ritrovava in un quartetto composto dal compagno di nazionale Gianni Moscon, dal danese Mads Pedersen e dallo svizzero Stefan Kung, tutti corridori ...

Mondiali di Ciclismo 2019 – Matteo Trentin accetta la sconfitta : “mi roderà per tutto l’anno - ma Pedersen ha meritato” : Il corridore italiano ha parlato dopo il secondo posto ottenuto ad Harrogate, ammettendo la superiorità del proprio avversario Matteo Trentin mastica amaro dopo il Mondiale, sfumato per una manciata di metri a favore del danese Pedersen. L’azzurro chiude al secondo posto con la medaglia d’argento al collo, palesando tutta la propria delusione ai microfoni della Rai nel post gara: “è stata una corsa veramente dura con ...

Ciclismo - Mondiali 2019 Matteo Trentin : “E’ stata una corsa durissima - onore a Pedersen che ha fatto una grande volata” : Matteo Trentin ha colto un importante argento ai Mondiali di Ciclismo 2019. La sua condotto è stata splendida per tutta la corsa e nella volata finale non ha avuto gambe sufficienti per mettere in piedi lo sprint vincente. Subito dopo aver terminato le sue fatica, ai microfoni della Rai Sport ha descritto così la prova e quella che è il suo stato d’animo in questo momento. “E’ una medaglia sicuramente agrodolce. Sin ...

Mondiali Ciclismo 2019 - Matteo Trentin è medaglia d’argento. Il campione è Pedersen : Il danese Pedersen ha conquistato la medaglia d'oro nei Mondiali di Ciclismo 2019 che si tengono nello Yorkshire. Splendido secondo posto per Matteo Trentin che conquista l'argento e riporta l'Italia del Ciclismo sul podio del Mondiale per la prima volta dopo undici anni. Terzo lo svizzero Kung.Continua a leggere

Ciclismo - Mondiali 2019. Matteo Trentin : “Mi dà morale essere capitano dell’Italia - siamo una squadra versatile” : Matteo Trentin sarà il capitano dell’Italia nella corsa in linea dei Mondiali 2019 di Ciclismo che andrà in scena domenica 29 settembre nello Yorkshire, la nostra Nazionale cercherà di essere protagonista anche se non partirà tra le favorite e si affiderà al Trentino che sta attraversando un ottimo momento di forma come ha dimostrato al Tour of Britain. Il Trentino ha parlato ai microfoni della Rai mostrando tutta la sua carica in vista ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Matteo Trentin il capitano dell’Italia. A 30 anni è l’occasione della carriera - obiettivo podio : Matteo Trentin sta vivendo quella che, al momento, è la stagione migliore della sua carriera. Dopo aver lasciato la Quick-Step due anni fa, si è trasferito alla Mitchelton-Scott, in modo da avere più spazio per sé. Nel 2018 ha conquistato il Campionato Europeo di Glasgow davanti a un fenomeno come Mathieu Van der Poel e a un altro grande corridore quale Wout Van Aert. Nel 2019, dopo aver giocato un ruolo fondamentale nella vittoria di Elia ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2019 in DIRETTA : cronometro Under23 - l’Italia schiera Matteo Sobrero e Antonio Puppio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno dei Mondiali di Ciclismo – Tutti gli italiani in gara oggi – La presentazione delle cronometro U23 – Il medagliere dei Mondiali di Ciclismo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro U23 maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo su strada nello Yorkshire. Gli ex dilettanti sono pronti ad affrontarsi un su percorso di 30,3 km ricco di strappi, ...

Ciclismo - i convocati della Nippo Vini Fantini Faizanè per il Memorial Pantani e il Trofeo Matteotti : Week-end pre-mondiale con doppio appuntamento italiano per gli #OrangeBlue, sabato il Memorial Pantani e domenica il Trofeo Matteotti Conclusa la doppia trasferta Toscana il team Nippo Vini Fantini Faizanè si trova già a Cesenatico, pronto a fronteggiare gli appuntamenti del week-end. Sabato 21 settembre si svolgerà il Memorial Marco Pantani, domenica 22 settembre il Trofeo Matteotti. Gli #OrangeBlue si presentano al via con due formazioni ...

Ciclismo - Matteo Trentin sui Mondiali 2019 : “Il percorso si adatta alle mie caratteristiche. Mi giocherò le mie chance” : Matteo Trentin e i Mondiali di Ciclismo nello Yorkshire. L’azzurro, leader designato per riportare l’iride in Italia a distanza di undici anni dall’ultima volta (Alessandro Ballan nel 2008 a Varese) è senza se e senza ma il punto di riferimento della compagine guidata dal CT Davide Cassani. Nella giornata di ieri è stata resa nota una pre-selezione degli azzurri al via della competizione e il corridore della Mitchelton-Scott ...