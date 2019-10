Ci sono due grossi incendi boschivi in provincia di Oristano | in Sardegna

Serena Enardu su 'Chi' : 'Non amo più Pago da due anni - ora sono in cura da una psicologa' : Domani, mercoledì 23 ottobre, uscirà un nuovo numero di "Chi" che dedicherà spazio alla coppia più discussa dell'ultima edizione di Temptation Island Vip: Serena Enardu e Pago. La sarda ha ammesso di non provare più nulla per l'ex compagno e di aver sofferto molto nel dirglielo; lui, intanto, conferma la fine della relazione ma non nega di sentire tanto la mancanza della donna con la quale è stato quasi 7 anni. Serena su Pago: 'Mi fa male averlo ...

Giovane donna chiede aiuto alla Polizia nel pieno della notte - ci sono due fantasmi in casa - le forze del’ordine scoprono poi la verità : Una Giovane donna ha chiamato il numero d’emergenza delle forze dell’ordine perché rientrata a casa aveva sentito dei strani umore e soprattutto aveva visto due fantasmi aggirarsi per casa. La donna ha anche detto al centralino delle forze dell’ordine che nel suo appartamento spesso si aggiravano due fantasmi. Le forze dell’ordine, dopo l’inquietante telefonata, si sono subito recati all’indirizzo indicato dalla Giovane donna e ...

Cambio dell’Ora da Legale a Solare - ci sono due modi di reagire : sei resiliente o “deficiente”? : Il Cambio dell’ora in programma domenica 27 ottobre “rappresenta un rischio, un possibile attentato, una minaccia al mantenimento fisiologico del ritmo circadiano. Ma ci sono due modi di reagire: ci sono apparati mentali che sono vulnerabili e altri assolutamente resilienti. Nel primo caso, lo stress distrugge un equilibrio già precario, nel secondo caso smobilita riserve strategiche e si supera brillantemente questo momento di ...

Negli ultimi due mesi in Zimbabwe almeno 55 elefanti sono morti a causa della siccità : Negli ultimi due mesi almeno 55 elefanti del parco nazionale Hwange, in Zimbabwe, sono morti di fame e sete a causa della siccità che ha colpito il paese. Oltre alla siccità, a contribuire alla morte di così tanti esemplari c’è stato

sono state trovate due portaerei giapponesi affondate nella battaglia delle Midway - durante la Seconda guerra mondiale : Le due navi Sono state individuate sul fondo dell'Oceano Pacifico, a 5.500 metri di profondità e dopo 77 anni Sono ancora sorprendentemente intatte

Maltempo - morto un tassista travolto da un torrente nell’Alessandrino. Ci sono anche due dispersi : La vittima è genovese e si trovava nella zona di Arquata. Si cercano due anziani di Mornese. Un uomo è stato tratto in salvo nel torrente Orba. Scuole chiuse, traffico in difficoltà

Pupo - “Ho due donne da 30 anni e posso permettermelo perché lavoro molto e sono ricchissimo” : Una confessione choc quella di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo fatta a Live – Non è la D’Urso. Il famoso cantane è stato ospite da Barbara d’Urso con la moglie Anna e l’amante Patricia. Pupo ha anche portato in studio le tre figlie entrambe avute dalla moglie Anna. Il cantante ha parlato del suo amore per due donne. Il cantante 64enne ha rivelato di essere innamorato di entrambe le donne e di potersi permettere di amare due donne ...

L'hater le augura un tumore - Cirinnà replica : "Tranquilla - sono stata operata già due volte" : Le hanno augurato di avere un cancro. Ma Monica Cirinnà con la sua riposta sincera è riuscita a mettere a tacere gli haters. Il messaggio in questione le era arrivato su Twitter. L’utente aveva scritto: “Ti auguro un carcinoma polmonare che ti maciulli”. Ripubblicando il tweet su Facebook, la senatrice dem ha commentato scrivendo: “Grazie!! Ma stia tranquilla sono stata operata già 2 volte alla ...

Londra - nella Torre ritrovati due scheletri intatti : sono madre e figlia : La Torre di Londra, la più bella fortezza medievale d'Inghilterra, uno dei simboli della capitale britannica, che ne fu per secoli la famigerata prigione incutendo alla gente paura e...

Palermo - auto contro albero : morti due giovani di 16 e 17 anni. Altri 3 amici sono gravissimi. Arrestato il conducente dopo l’alcol test : Due giovani di 16 e 17 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. Altri tre ragazzi sono in condizioni gravissime. Intorno alle 4 del mattino l’auto sulla quale viaggiavano, una Bmw 2000, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Misilmeri, è finita a forte velocità contro un albero di ulivo che nell’impatto è stato sradicato. La corsa è poi proseguita su un terrapieno ed ...

Concorso Ripam Campania : sono stati corretti i test delle prime due sessioni di settembre : sono iniziate giovedì 17 ottobre intorno alle ore 10:30 presso la sede romana di Formez PA, in Viale Marx, le correzioni dei test della prova preselettiva del Concorso Ripam indetto dalla Regione Campania. Si è deciso di partire dagli elaborati della categoria D (rivolta ai candidati in possesso di laurea). Nella giornata di venerdì 18 ottobre, invece, gli addetti ai lavori hanno corretto la seconda sessione di prove, ovvero quelle effettuate il ...

Barcellona - guerriglia in piazza : feriti due agenti - i manifestanti sono mezzo milione. I Mossos : useremo gli idranti : Oltre mezzo milione di persone scese in piazza, strade bloccate, voli cancellati, il centro di Barcellona completamente paralizzato e ancora disordini, cariche della polizia e arresti: le proteste...

BENJI E FEDE - GOOD VIBES DA OGGI/ Nuovo album 'così sono nati i duetti' - e sui live… : BENJI e FEDE, il Nuovo album GOOD VIBES da OGGI ma già si pensa al tour del 2020: ecco come sono nati le le collabotazioni, da Nek a Rocco Hunt.