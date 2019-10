Che fine ha fatto Melissa P

Il Collegio - Che fine hanno fatto i collegiali delle altre edizioni? Dalle ospitate nei centri commerciali ai numeri da capogiro sui social : Nasci collegiale, muori influencer. L’impatto che ha Il Collegio sugli adolescenti non ha precedenti: il docu-reality riesce a far staccare, almeno per due ore, i giovani italiani da Youtube e TikTok per farli appostare di fronte alla ormai anacronistica (perlomeno ai loro occhi) televisione. Ambientata nel 1982, la quarta edizione ha debuttato ieri sera con il 10,7% di share, pari a 2,4 milioni di telespettatori. Ma cosa è successo nella ...

Fico - colf in nero scoperta dalle Iene : 'Ci ha detto il falso - Che fine ha fatto Imma?' : Un anno e mezzo fa la trasmissione Mediaset aveva denunciato il fatto che il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico potesse avvalersi della collaborazione di una lavoratrice domestica in nero, cosa che aveva spinto l'esponente del Movimento Cinque Stelle a sporgere querela per diffamazione nei confronti di chi, a suo avviso, ledeva la sua immagine. Ad un anno e mezzo di distanza, però, a quanto pare in sede giudiziaria sono state le ...

Striscia la notizia - l’appello disperato di Fabio De Nunzio (del duo Fabio e Mingo). Ecco Che fine ha fatto : Vi ricordate Fabio e Mingo? Erano due inviati storici di Striscia la notizia che si sono occupati per 18 anni di smascherare truffe di vario genere. Fabio e Mingo, però, dopo 18 anni di onorata carriera, sono stati cacciati dal tg satirico. Il motivo? La produzione ha scoperto che i due avrebbero ricevuto compensi per servizi che erano in realtà del tutto inventati. I due, a seguito di queste vicende, vanno incontro a diverse vicende ...

Terremoto oggi - forte scossa al confine tra Austria e Germania paura tra la gente - sentita anChe in Italia : Nella notte appena trascorsa è stato segnalato un forte Terremoto nei pressi di Kufstein ai confini tra l’Austria e la Germania. La scossa, di magnitudo 4.0, è avvenuta in piena notte all’1,35 ad una profondità di 17 chilometri dalla crosta terrestre. L’evento sismico è stato avvertito anche nelle città limitrofe a Kizbuhel ,Lofer, Unken, Worgl. La violenta scossa è stata avvertita anche a Salisburgo a Monaco e in alcune città Italiane ...

LIVE Pagelle ManChester City-Atalanta 2-1 - Champions League in DIRETTA : Aguero firma la doppietta alla fine della prima frazione di gioco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Clicca qui per seguire la cronaca LIVE della partita. Pagelle Manchester City-Atalanta 2-1 Malinovskyi, Aguero(2): ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 6: Paura iniziale per il pressing alto contro di lui, poi comincia respingere qualsiasi cosa tranne l’imparabile come la doppietta di Aguero. Toloi 5.5.: Inizialmente come i compagni di reparto non sfigura tenendo la linea di difesa molto alta, ...

Previsioni astrologiChe novembre - Ariete : relazioni affettive in pole position a fine mese : Nel mese di novembre 2019 troveremo il Sole passare dal segno dello Scorpione, dove c'è Mercurio, al segno del Sagittario, dove staziona anche Giove, mentre Venere passerà dal Sagittario al Capricorno, dove troviamo Saturno e Plutone. Marte rimarrà nel segno della Bilancia e Nettuno farà altrettanto permanendo in Pesci. Infine Urano proseguirà il suo moto in Toro ed il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro. Amore Il mese di novembre per i nati ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Mauricio sindaco di Puente Viejo. Ma Che fine ha fatto Fe? : Dopo il salto temporale Mauricio torna a Puente Viejo e viene eletto sindaco, non si sa nualla però di Fe. Che fine ha fatto?

Temptation Island Vip - svelata la data della puntata ‘finale’. E sapremo Che fine hanno fatto le coppie : L’ultima puntata di Temptation Island Vip, il docu-reality prodotto da Fascino e ideato da Maria De Filippi, è andata in onda lunedì 14 ottobre, su Canale 5 alle ore 21.20. Dopo il successo dell’edizione tradizionale, la seconda edizione condotta da Alessia Marcuzzi è terminata regalando grandi emozioni al suo pubblico di appassionati. Due coppie sono scoppiata in questa seconda edizione di Temptation Islan Vip, quella di Serena Enardu ...

La strada di casa 2 - Roberta Caronia : ‘Perché il mio commissario Leonardi è incinta? Lo capirete alla fine’ : Martedì 22 ottobre va in onda su Rai1 la penultima puntata della seconda stagione de La strada di casa, fiction con protagonista Alessio Boni. Nel corso dell’episodio Fausto Marra (interpretato proprio da Boni) verrà arrestato dal commissario Concetta Leonardi perché trovato sulla scena del delitto, ricoperto di sangue con l’arma in mano, ma quando tutto sembra precipitare la polizia scientifica lo scagiona e cambierà anche il ...

Le parole della settimana - Giuseppe Conte ospite d'onore? Un disastro : Che fine fa la trasmissione : Come sono lontani i tempi in cui l' Avvocato del popolo poteva bearsi di essere un "Re Mida", capace di trasformare in oro ogni oggetto del suo tocco. Il presidente del Consiglio inizia a perdere colpi. E non solo sul fronte della compattezza della maggioranza, che inizia a essere squassata dalle po

Giudici Che decidono sul fine vita : Caro Vittorio, commentando la sentenza della Consulta sul fine vita hai detto che “non sancisce il diritto di morire, né una indiscriminata libertà al suicidio. Ma piuttosto la libertà, da parte di malati con caratteristiche specifiche, di farsi assistere per congedarsi di mano propria”. Non dubito

Che tempo Che fa - Matteo Renzi da Fabio Fazio : "Giuseppe Conte premier fino alla fine? Dipende..." : Matteo Renzi è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai due. Il leader di Italia Viva che ha appena chiuso la Leopolda, la prima edizione dopo la scissione dal Partito democratico, sostiene: "Secondo me questa legislatura dura fino al 2023, per un motivo semplice: bisogna eleggere un p

Meteo - caldo eccezionale sull’Italia : Domenica d’Estate a fine Ottobre - temperature pazzesChe [DATI] : Mentre diluvia nell’alto Piemonte, con 136mm di pioggia giornaliera a Cicogna (frazione del comune di Cossogno) e 129mm a Cursolo, le temperature sono particolarmente elevate in tutt’Italia. Le massime di questa Domenica 20 Ottobre sono state elevatissime ovunque, con picchi di oltre +30°C in Sardegna e Sicilia, ma ha fatto molto caldo anche al Centro/Nord. Tra le principali città, segnaliamo ben +25°C a Matera e Campobasso, +24°C a ...

Juventus - Sarri : 'A fine partita i giocatori mi hanno detto Che si sono divertiti' : Ieri sera la Juventus ha ottenuto un'altra importante vittoria contro il Bologna, imponendosi per 2-1. A regalare i tre punti ai bianconeri sono stati i gol di Cristiano Ronaldo e di Miralem Pjanic. Ieri sera, la Juve, per larghi tratti, ha fatto vedere un ottimo calcio. Al termine della gara Maurizio Sarri ha analizzato la partita dei suoi ragazzi ai microfoni dei vari cronisti e in particolare a Jtv, l'allenatore della Vecchia Signora ha ...