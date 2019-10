Champions League calcio 2019-2020 | vittorie di Inter e Napoli | battute Borussia Dortmund

Risultati Champions League – Chelsea ok in trasferta - Liverpool a valanga : soffrono Barcellona e Benfica : Nei due anticipi di questa serata di Champions, il Chelsea vince in Olanda grazie a Batshuaiy, mentre il Lipsia supera di misura lo Zenit Nelle prime due gare di questa serata di Champions League sono Chelsea e Lipsia ad esultare, grazie ai successi ottenuti rispettivamente su Ajax e Zenit. AFP/LaPresse Pesantissimo quello dei Blues, che si impongono all’Amsterdam Arena con un gol nel finale di Batshuayi che vale tre punti. In ...

Pagelle Inter-Borussia Dortmund 2-0 - voti Champions League 2019-2020 : decidono Lautaro e Candreva : Qui di seguito le Pagelle di Inter-Borussia Dortmund, sfida valevole per la terza giornata della Champions League 2019-2020 Handanovic 7: Due parate fondamentali per tempo, prima su Sancho e poi su Brandt. Decisivo il capitano nerazzurro, che salva la sua squadra. Quasi come se avesse segnato due gol. Godin 6,5: in queste notti conta anche l’esperienza ed il centrale uruguaiano ne ha ovviamente tantissima. Non sbaglia praticamente nulla. ...

Pagelle Salisburgo-Napoli - voti Champions League 2019-2020 : Ecco le Pagelle di Salisburgo-Napoli, sfida valevole per la terza giornata d’andata della Champions League 2019-2020: al Was-Siezenheim va in scena la sfida tra i partenopei, al primo posto, e i padroni di casa, a pari punti con il Liverpool a quota 3 punti. Pagelle Salisburgo-Napoli 1-1 Mertens, Haaland (R) SALISBURGO (4-4-2) Stankovic 5,5: Si supera sin da subito su Mertens, quindi viene “bucato” sul suo palo da parte del ...

Pagelle Inter-Borussia Dortmund 1-0 - voti Champions League 2019-2020 : decide il gol di Lautaro Martinez : Qui di seguito le Pagelle di Inter-Borussia Dortmund, sfida valevole per la terza giornata della Champions League 2019-2020 Handanovic 6,5: Viene chiamato in causa solo una volta e salva il risultato proprio a fine primo tempo, chiudendo al meglio il diagonale molto insidioso di Sancho. Godin 6,5: in queste notti conta anche l’esperienza ed il centrale uruguaiano ne ha ovviamente tantissima. Non sbaglia praticamente nulla. De Vrij 7: ...

Risultati Champions League – Il Chelsea sorprende l’Ajax all’Amsterdam Arena - Zenit ribaltato dal Lipsia : Nei due anticipi di questa serata di Champions, il Chelsea vince in Olanda grazie a Batshuaiy, mentre il Lipsia supera di misura lo Zenit Nelle prime due gare di questa serata di Champions League sono Chelsea e Lipsia ad esultare, grazie ai successi ottenuti rispettivamente su Ajax e Zenit. Pesantissimo quello dei Blues, che si impongono all’Amsterdam Arena con un gol nel finale di Batshuayi che vale tre punti. In Germania invece ...

Basket - Champions League 2019-2020 : a Sassari non basta un gran terzo quarto - il Turk Telekom vince 64-56 : Prima sconfitta nel cammino continentale della Dinamo Sassari, che in Basketball Champions League perde nel match di seconda giornata contro il Turk Telekom Ankara con il punteggio di 64-56. In una partita strana, contrassegnata dal 10/44 al tiro nei primi venti minuti dei sardi (che però non è il dato decisivo, alla prova dei fatti), la squadra di casa riesce a imporsi definitivamente solo nel finale. 14 i punti di RJ Hunter, 12 (con 10 ...

Basket - Champions League 2019-2020 - 2a giornata : a Sassari non basta un gran terzo quarto - il Turk Telekom vince 64-56 : Prima sconfitta nel cammino continentale della Dinamo Sassari, che in Basketball Champions League perde nel match di seconda giornata contro il Turk Telekom Ankara con il punteggio di 64-56. In una partita strana, contrassegnata dal 10/44 al tiro nei primi venti minuti dei sardi (che però non è il dato decisivo, alla prova dei fatti), la squadra di casa riesce a imporsi definitivamente solo nel finale. 14 i punti di RJ Hunter, 12 ...

Basket - Champions League 2019-2020 - 2a giornata : a Sassari non basta un gran terzo quarto - il Turk Telekom vince 64-56 : Prima sconfitta nel cammino continentale della Dinamo Sassari, che in Basketball Champions League perde nel match di seconda giornata contro il Turk Telekom Ankara con il punteggio di 64-56. In una partita strana, contrassegnata dal 10/44 al tiro nei primi venti minuti dei sardi (che però non è il dato decisivo, alla prova dei fatti), la squadra di casa riesce a imporsi definitivamente solo nel finale. 14 i punti di RJ Hunter, 12 (con 10 ...

LIVE Turk Telekom Ankara-Dinamo Sassari - Champions League basket in DIRETTA : Sassari si spegne sul più bello e i padroni di casa la spuntano. Risultato finale 64-56 in favore di Ankara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vince Ankara 64-56. Sassari è stata autrice di una gran sfuriata nel terzo quarto, ma per il resto ha fatto molta fatica a segnare. 64-56 Due liberi di Wiltjer a segno. 20″ alla fine. Partita che finisce qua. 62-56 Campbell rispedisce indietro i sardi. 60-56 BOMBA DI SPISSU. Non è ancora finita. 1’30” alla sirena. 60-53 McLean tiene viva la speranza con un layup ...

LIVE Turk Telekom Ankara-Dinamo Sassari - Champions League basket in DIRETTA : sardi - fin qui - non pervenuti. Ankara avanti 38-26 a fine secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38-32 Ancora Pierre da tre. -6 Sassari. 38-29 Bomba di Pierre in apertura di terzo quarto. Le percentuali da tre, al momento, sono ciò che realmente sta facendo la differenza. Ankara chiude il primo tempo 6/14 dall’arco, mentre Sassari è 1/16. Finisce 38-26 per i turchi il secondo quarto. 38-26 Baygul con due liberi riporta i turchi a +12. 36-26 2/2 dalla lunetta anche per Evans. Sassari ...

LIVE Turk Telekom Ankara-Dinamo Sassari - Champions League basket in DIRETTA : trasferta complicata per i sardi in Turchia : <a href="%20 QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della partita – Programma, orario e dove vedere in tv l’incontro Dopo il successo di misura di settimana scorsa contro il Lietkabellis, propiziato da uno stratosferico Pierre, la Dinamo Sassari torna in campo per la seconda giornata di basketball Champions League. I sardi arrivano particolarmente freschi alla partita odierna, dato che hanno riposato ...

Risultati Champions League - il programma del mercoledì e le classifiche : Risultati Champions League – Si scende in campo per completare la terza giornata dei gironi di Champions League. In campo il Chelsea, il Liverpool e il Barcellona. Due le italiane impegnate in questo mercoledì: il Napoli sfida in trasferta il Salisburgo, l’Inter riceve il Borussia Dortmund. Il programma completo e le classifiche. ore 18,55 Ajax-Chelsea RB Lipsia-Zenit ore 21 Benfica-Lione Genk-Liverpool Inter-Borussia ...

Champions League 2019/20 : Inter e Napoli alle 21 su Sky. Immagini in chiaro su Italia 1 in seconda serata : Lautaro Martinez Dopo la serata di ieri, la terza giornata della Uefa Champions League 2019/20 continua con gli impegni di Inter e Napoli, rispettivamente in casa contro il Borussia Dortmund e in trasferta sul campo del Salisburgo. Le due partite, così come tutte le altre in programma, sono trasmesse in esclusiva sui canali Sky. Champions League in tv: le partite di mercoledì 23 ottobre 2019 La terza giornata della fase a gironi di Champions ...

PRONOSTICI Champions LEAGUE/ Scommesse e quote : trasferta complicata per il Napoli? : PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: le quote e le Scommesse per le partite nella terza giornata della fase a gironi, il 22 e 23 ottobre 2019.