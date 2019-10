Champions | bottino pieno per le italiane | l’Inter piega il Borussia Dortmund Il Napoli

Fonte : lastampa

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) A San Siro finisce 2-0, per i nerazzurri in rete Lautaro Martinez al 22' e Candreva all89'. Doppiette di Mertens (che supera Maradona) e del baby fenomeno Haaland, poi Insigne firma il 2-3

LaStampa : A San Siro finisce 2-0, per i nerazzurri in rete Lautaro Martinez al 22' e Candreva all89'. Doppiette di Mertens (c… - fcin1908it : Icardi doppietta, il bottino europeo incrementa. 7 gol in 9 partite di Champions per l'ex Inter -… - planetwin365ita : La forte concorrenza nella zona Coppe impone a #Lazio ed #Atalanta di puntare al pieno bottino nel primo anticipo d… -