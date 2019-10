C' è posta per te | clamoroso colpaccio di Maria De Filippi | doppietta di Big nella nuova

C’è posta per te - svelata la data d’inizio : Manca poco alla 23esima edizione di C’è Posta per te: da gennaio infatti, il programma condotto da Maria De Filippi, tornerà a tenere compagnia milioni di italiani. Del resto, che si tratti di una delle trasmissioni più celebri e apprezzate della televisione italiana è fuori discussione. La data di inizio è stata svelata: Maria De Filippi torna in tv con il suo show l’11 Gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. Sono tantissime le sorprese che ...

C’è posta per te - svelata la data d’inizio : Manca poco alla 23esima edizione di C’è posta per te: da gennaio infatti, il programma condotto da Maria De Filippi, tornerà a tenere compagnia milioni di italiani. Del resto, che si tratti di una delle trasmissioni più celebri e apprezzate della televisione italiana è fuori discussione. La data di inizio è stata svelata: Maria De Filippi tonerà in tv con il suo show l’11 Gennaio 2020 in prima serata su canale 5. Sono tantissime le sorprese che ...

Successo per gli incontri negli Uffici postali del 'Mese dell’Educazione Finanziaria' : Anche quest'anno Poste Italiane ha aderito al “Mese dell’Educazione Finanziaria”, iniziativa promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), con l’obiettivo primario di offrire, a tutti i cittadini interessati, giornate di formazione gratuite al fine di accrescere, potenziare e migliorare le proprie conoscenze economico-finanziarie con ...

Elezioni in Umbria - la posta in gioco per ciascun leader : Sono le prime Elezioni dalla nascita del Governo giallorosso: un test per tutti, dai partiti di maggioranza a quelli di opposizione

Asus ROG Cetra sono gli auricolari pensati apposta per gli appassionati di giochi : Gli appassionati di videogiochi spesso collegano allo smartphone cuffie ingombranti per beneficiare della migliore qualità del suono richiesta dall’attività ludica. Asus vuole dimostrare che anche un paio di auricolari piccoli e maneggevoli hanno la stessa funzione. La sua proposta si chiama ROG Cetra e consiste in auricolari che mirano a portare le caratteristiche delle classiche cuffie, in una soluzione più compatta. Esteticamente ...

Previsioni Meteo - situazione esplosiva : grande Allerta per Giovedì 24 e Venerdì 25 - le alluvioni si spostano al Sud : Previsioni Meteo – Il maltempo sta concedendo una breve tregua all’Italia dopo la disastrosa alluvione delle scorse ore al Nord/Ovest: ha smesso di piovere e anche nella giornata di domani, Mercoledì 23 Ottobre, avremo una prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi in tutto il Paese. Le temperature, però, aumenteranno in modo esagerato, in alcuni casi anche di 5°C rispetto alle già altissime massime di oggi, a causa del flusso ...

Pensione contributiva per tutti a 63 anni - nuova proposta dell'ex Presidente Inps Boeri : Torna a parlare di pensioni l'ex Presidente dell'Inps Tito Boeri e lo fa con un articolo di analisi sul sistema previdenziale pubblicato sull'edizione odierna del quotidiano Repubblica. Una analisi approfondita soprattutto su quota 100, misura altamente negativa per Boeri, sia come costi per il sistema che per ciò che lascerà in eredità senza interventi di riforma. Per Boeri il governo Conte bis può e deve intervenire per sistemare ciò che quota ...

Atletica - Alessia Trost si sposta a Sesto San Giovanni per lavorare con Roberto Vanzillotta : Cambio di guida tecnica per Alessia Trost. La saltatrice in alto, infatti, sarà allenata da Roberto Vanzillotta, dopo avere concluso il suo rapporto con Marco Tamberi ad Ancora. Da questo momento, quindi, l’atleta nativa di Pordenone si sposterà al campo Dordoni di Sesto San Giovanni in provincia di Milano, laddove Vanzillotta ha già lavorato con Alessandra Fossati, Chiara Vitobello e Luca Zampieri, senza dimenticare il quattrocentista ...

Fornaro (Leu) : “Proposta M5s del carcere per i grandi evasori è nel decreto fiscale” : “Si è fatto il punto e si è dato il via al decreto fiscale, mentre per la manovra nei prossimi giorni si valuteranno gli ultimi elementi”. Lo ha detto al termine del vertice di maggioranza Federico Fornaro, deputato di Leu. La proposta del Movimento 5 Stelle del carcere per i grandi evasori, ha aggiunto, “è nel decreto fiscale, la confisca, invece, stanno verificando in queste ore se si può inserire o no” L'articolo ...

MotoGP - tutti gli scenari per il 2021 : Marquez rimane in Honda? Valentino Rossi e Dovizioso si ritirano? Gli spostamenti di mercato : Il Mondiale MotoGP 2019 si sta avviando verso la conclusione, mancano tre gare al termine della stagione e il titolo iridato è già nelle mani di Marc Marquez che negli ultimi appuntamenti cercherà di ritoccare ulteriormente i propri record da fenomeno. Si sta già guardando alla pRossima annata dove lo spagnolo partirà ancora una volta con tutti i favori del pronostico in sella alla su Honda, il vantaggio dell’iberico nei confronti degli ...

Anticipazioni C'è posta per te 2020 - annunciati i primi ospiti : da Can Yaman a Banderas : Tra i programmi più attesi della prossima annata televisiva vi è sicuramente C'è posta per te, il fortunatissimo people show del sabato sera di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi, che rivedremo in onda da gennaio 2020 in prime time. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che in queste settimane sono già iniziate le riprese della trasmissione la quale anche quest'anno accoglierà in studio molti personaggi famosi che si metteranno in ...

Ambente - Sicilia : “Dalle Regioni una proposta per ripulire il mare dai rifiuti” : A Mazara del Vallo, in occasione del Blue Sea Land, oggi, la Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni ha approvato all’unanimità una proposta per ripulire il mare dai rifiuti. Su proposta dell’assessore per la pesca Mediterrea della Regione Sicilia, Edy Bandiera, è passato l’ordine del giorno sui rifiuti marini: nel testo si propone alla Conferenza delle Regioni di chiedere al governo un impegno ...

Leonardo da Vinci - per i 500 anni il Louvre sposta la Gioconda e scatena il caos. Chissà se ne vale la pena : di Michele Ambrosini Un giorno di metà luglio decido di accompagnare un amico italiano in visita a Parigi a esplorare il Louvre. Appena entrati mi accorgo che c’è qualcosa di diverso: certo, in estate il museo è parecchio affollato, ma pare che ci sia più confusione del solito, e vedo un’enorme fila che blocca tutte le scale mobili dell’ala nord del museo, l’aile Denon, il luogo dove di solito mi rifugio per godermi il Louvre in tranquillità, ...

Rihanna posta un selfie super hot e infiamma il web - : Sandra Rondini La popstar continua a sedurre i suoi follower postando video in slow motion che mettono in risalto tutta la sua perfezione fisica, ma nessuna delle clip raggiunge il livello di erotismo accennato da un suo selfie pubblicato in una Instagram Story Dopo la sexy camminata in slow motion con tanto di sexy bikini nero, Rihanna ci ha preso gusto e alza il tiro. La popstar ha postato altri video con la stessa tecnica di ...