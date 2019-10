Cancro al seno | la campagna che usa i limoni per insegnare a riconoscere i sintomi

Dolore al seno - i campanelli d’allarme : quando non è segnale di Cancro e quando rivolgersi al medico : Molte donne avvertono spesso Dolore al seno: alcune tendono a pensare subito al peggio, ma in realtà può essere provocato da tanti fattori, non sempre gravi o rischiosi per la salute. Scopriamo quindi, prima di preoccuparsi, quali sono gli altri motivi per cui il seno può provocare Dolore. Il Dolore al seno è un sintomo associato a diverse condizioni: nella maggior parte dei casi non è segnale di cancro, ma può essere la conseguenza dei ...

Sega e Retro-Bit Gaming con i loro nuovi controller combattono il Cancro al seno : Sega e Retro-Bit Gaming hanno indetto una raccolta fondi per la National Brest Cancer Foundation, l'organo americano che si occupa della lotta contro i tumori, i questo caso particolare parliamo di tumore al seno. E' stata infatti indetta una collaborazione tra i due marchi, Retro-Bit Gaming e Sega, per la produzione di una serie di controller per Sega Mega Drive e Sega Saturn, proprio per sensibilizzare contro questa malattia spesso e ...

'La cura sono io' - il libro che supporta le donne nella lotta contro il Cancro al seno : Il libro di Maria Teresa Ferrari "La cura sono io" (Edizioni Minerva) contenente le illustrazioni della coautrice Valentina D'Andrea sta toccando tappe importanti per le presentazioni che si fermeranno a Genova (19-20 ottobre) e a Matera (24-27 ottobre), ma sta diventando, soprattutto, un elemento vivo, una guida per i pensieri delle donne colpite dal tumore al seno. I prossimi appuntamenti sono martedì 15 ottobre a Verona all'Hotel Due Torri ...

Mango x Fero – La nuova collezione a favore della lotta contro il Cancro al seno [GALLERY] : Mango x Fero: i proventi ottenuti dalla vendita di questa collezione saranno interamente devoluti alla Fondazione Fero, organizzazione impegnata nella ricerca traslazionale in campo oncologico. Nel 2008 l’azienda ha raccolto oltre 320.000 euro Mango e la Fondazione Fero tornano a collaborare nella lotta contro il cancro al seno. Il marchio ha messo in vendita una nuova collezione di magliette, felpe e altri prodotti in occasione della ...

Nel Sud Italia si muore ancora troppo di tumore : “l’assistenza è terrificante. Il Cancro al seno uccide perché le strutture sono carenti” : “Nella lotta contro il cancro l’Italia è uno dei Paesi di punta ma questo non si traduce in una adeguata qualità dell’assistenza. Dal punto di vista assistenziale in certe Regioni siamo all’avanguardia mondiale ma in altre Regioni l’assistenza è veramente terrificante. Si arriva tardi alla diagnosi“. Lo ha detto Walter Ricciardi, nominato ieri presidente del ‘Mission Board for Cancer‘ della ...

Beyoncé - il papà Mathew Knowles ha un Cancro al seno : Si è soliti pensare che il cancro al seno colpisca le donne, invece può interessare anche gli uomini, come nel caso di Mathew Knowles, il padre ed ex manager delle cantanti Beyoncé e Solange, che ha rivelato di essere in cura per un cancro al seno, appunto. Knowles, che ha 67 anni e insegna in una università del Texas, ha parlato della sua esperienza con la Abc e il New York Times. Il cancro al seno colpisce negli Usa 245mila donne ...

Mathew Knowles - papà di Beyoncé - e la diagnosi di Cancro al seno : Beyoncé e Blue Ivy alla prima de «Il Re Leone»Beyoncé e Blue Ivy alla prima de «Il Re Leone»Beyoncé e Blue Ivy alla prima de «Il Re Leone»Beyoncé e Blue Ivy alla prima de «Il Re Leone»Beyoncé e Blue Ivy alla prima de «Il Re Leone»Beyoncé e Blue Ivy alla prima de «Il Re Leone»La prima cosa che ha fatto Mathew Knowles quando gli hanno diagnosticato un tumore al seno è stato telefonare alla sua famiglia. Knowles, papà di Beyoncé e di Solange, 67 ...

Samsung in prima fila contro il Cancro al seno grazie a questa serie di temi : Una corretta prevenzione è il primo passo per scongiurare la proliferazione di malattie e, soprattutto, di bloccarle in tempo. Il trattamento di patologie come il tumore richiede uno sforzo economico immenso, a partire dal miglioramento delle cure e alla messa a punto di nuove tecniche per la diagnosi precoce. Samsung si muove al fianco di chi combatte questa malattia e lo fa attraverso l’attivazione di un canale di vendita di alcuni temi ...

Lilt - torna la Campagna Nastro Rosa contro il Cancro al seno : In Italia saranno circa 53mila i nuovi casi di cancro al seno nel 2019, in aumento rispetto ai 52.800 dell’anno scorso e in controtendenza rispetto ai dati generali sui tumori appena diffusi da diverse associazioni capitanate da quella di oncologia medica. Si tratta dunque del «big killer n.1» delle donne: rappresenta purtroppo il 28% delle cause di morte oncologica prima dei 50 anni, il 21% tra i 50 e i 69 anni e il 14% dopo i 70. Ma la ...

Cancro al seno - come eseguire una corretta autopalpazione per controllare la presenza di noduli : Spesso ci si chiede come capire, da sé (anche se è sempre consigliata una visita da uno specialista in materia), se sono presenti dei noduli al seno e, quindi, scoprire di avere un tumore (benigno o maligno). Una delle forme più utili è l’autopalpazione, che è un vero e proprio “strumento” per notare dei cambiamenti tattili sotto il tessuto mammario, oppure anche alla vista, tramite ispessimenti, perdite di sangue, contorni dei ...

Sabrina Paravicini torna a casa dopo l’operazione per il Cancro al seno : “Fin qui tutto bene” : L'attrice mostra le ferite e le conseguenze della complessa operazione alla quale si è sottoposta per la rimozione di una massa tumorale che le si era formata in corrispondenza del seno. Si dice ottimista, ma non sembra illudersi, consapevole che il percorso sia lungo e lastricato di difficoltà.Continua a leggere

Sabrina Paravicini e il Cancro al seno/ "Mio figlio mi ha fatto la clownterapia..." : Sabrina Paravicini e il cancro al seno. "Sto soffrendo in ospedale, ma mio figlio mi ha fatto la clownterapia". Lui è il suo principale alleato...

Cristina Donadio e la sua battaglia contro il Cancro al seno : "Nadia Toffa? E' stata massacrata" : Cristina Donadio è un'attrice che, negli ultimi anni, ha ottenuto una meritata popolarità nazionale e internazionale grazie a Gomorra - La Serie, per la quale ha interpretato il ruolo di Scianel, nella seconda e nella terza stagione.L'attrice napoletana ha presentato all'ultima edizione della Mostra cinematografica di Venezia il cortometraggio La Scelta con il quale ha voluto raccontare la propria battaglia contro un cancro al seno che ha ...

Cancro al seno - la terapia ormonale sostitutiva post menopausa aumenta il rischio di ammalarsi : Un team di ricerca internazionale ha confermato che esiste un'associazione statistica tra la terapia ormonale sotitutiva (TOS) in post menopausa e il rischio di sviluppare il Cancro alla mammella, in particolar modo quello positivo al recettore degli estrogeni (ER+). Le probabilità di ammalarsi sono legate al tipo di terapia seguita e alla durata della stessa.Continua a leggere