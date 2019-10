Cameron Douglas si racconta | «Quando arrivi al punto o il carcere o la morte»

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 23 ottobre 2019)Il giorno del 2009 in cui– figlio di Michael, nipote di Kirk – venne arrestato in un hotel di New York per possesso di droga, gli fu chiesto di scegliere: puoi essere portato fuori dalla porta principale, tra urla e calci, oppure per «amore della tua famiglia» possiamo portarti via dal retro.oggi che ha 40 anni, ed è sopravvissuto, è diventato padre (di Lua) e compagno (di Viviane Thibes), lonella sua prima biografia, Long Way Home, in cui ha messo nero su bianco una vita in cui ha conosciuto i privilegi ma anche la prigione, gli scandali, la tossicodipendenza. In, ha trascorso quasi otto anni per possesso di eroina e spaccio di droghe, ma non dà la colpa ai suoi familiari, nonostante abbia sempre fatto i conti con la ...

