Calciomercato Milan | quattro obiettivi per il ruolo di terzino destro | Celik in pole

Calciomercato Milan : Lars Mai interessa per gennaio - c'è anche l'occasione Diaz : Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, il Milan sarebbe interessato al giovane giovane difensore del Bayern Monaco Lars Lukas Mai. Fino ad ora la Elliott Management ha utilizzato una strategia di mercato volta ad acquistare principalmente giovani giocatori con un alto potenziale per registrare future plusvalenze in bilancio, di conseguenza il Milan è stato accostato a una serie di nomi con delle ottime prospettive future. In queste ...

Calciomercato Milan - Suso e Rodriguez potrebbero essere ceduti a gennaio : Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.it' sarebbe giunto il tempo di considerare seriamente la vendita di Suso. Il portale afferma che la dirigenza del Milan sta valutando questa possibilità a gennaio per far respirare il bilancio e aprire alla possibilità di rinforzi. Suso è stato il giocatore più discusso negli ultimi anni rossoneri poiché parecchi tifosi lo hanno visto come un giocatore di classe mondiale che ha sollevato il Milan mentre ...

Calciomercato Juve : ci sarebbe un'intesa fra Mandzukic e il Milan per gennaio : Il Calciomercato non si ferma mai. Nonostante il ritorno della Serie A in questo weekend, i media sportivi continuano a soffermarsi sulle trattative che potrebbero svilupparsi a gennaio. Tra le società più attive ci sarebbe la Juventus soprattutto alla voce cessioni, con la dirigenza che starebbe cercando di piazzare sul mercato quei calciatori che non rientrano nel progetto di Maurizio Sarri. Tra i nomi più discussi c'è sicuramente quello di ...

Calciomercato Juventus : ‘gelo’ tra Mandzukic e lo United - ora il Milan sarebbe in pole : L’addio di Mario Mandzukic inizia ad essere una questione complicata per il Calciomercato della Juventus. Il croato è ormai ai margini della rosa bianconera e, come ha spiegato Maurizio Sarri ieri, non si allena nemmeno più con i compagni. A gennaio dovrà lasciare Torino ma al momento la sua partenza è abbastanza delicata. Le ultime notizie in arrivo dall’Inghilterra parlano di un raffreddamento dei contatti con il Manchester United. Paratici ha ...

Calciomercato Milan - colpo di scena : accordo con Mandzukic per gennaio : Calciomercato Milan – L’inizio di stagione in casa Milan non è stato di certo all’altezza, il cub rossonero si trova distanziato dalle zone altissime della classifica e nonostante la vittoria in trasferta contro il Genoa ha deciso di esonerato Giampaolo, l’allenatore non ha convinto dal punto di vista del gioco e nemmeno dei risultati, non si è verificato quel cambio di passo che tifosi e dirigenti si auspicavano. ...

Calciomercato Milan : Dani Olmo - Sidibé ed Elneny sarebbero nel mirino : Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Milan aveva degli scout presenti al recente incontro della Spagna Under 21 contro i pari età della Germania, al fine di osservare da vicino le prestazioni di Dani Olmo. Si prevede che i rossoneri saranno attivi nella finestra di trasferimento di gennaio a seguito del loro pessimo inizio di stagione e di recente si è detto che il Milan avrà a disposizione 40 milioni di euro da investire. Uno dei ...

Calciomercato Milan – Bilancio in rosso - servono cessioni importanti : Donnarumma e Suso i più costosi - ma occhio a Paquetà : Il Milan rende noti 145.9 milioni di rosso di Bilancio per l’esercizio 2018-2019. servono cessioni per rimpinguare le casse della società: diversi big potranno essere sacrificati La situazione in campo non è delle migliori, quella del Bilancio è anche peggio. Per il Milan sono giorni tribolati anche dal punto di vista finanziario: il Bilancio 2018-2019 ha certificato un buco di 145.9 milioni, conti in rosso per 20 milioni in più ...

Calciomercato Milan : Emre Can - Rugani e Callejon potrebbero essere i nuovi rinforzi : Nelle ultime settimane ed anche nella scorsa finestra di mercato era emerso un forte interesse del Milan per il difensore della Juventus Demiral. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.it', in questo momento, i rossoneri starebbero monitorando altri giocatori della Juventus. Infatti potrebbe esserci un diverso difensore centrale bianconero sul taccuino di Boban, Maldini e co. come Daniele Rugani, il cui nome sarebbe emerso nelle ultime ore. ...

Calciomercato - Ibrahimovic sarebbe conteso da Milan e Inter ma i nerazzurri smentiscono : Con il contratto con i Los Angeles Galaxy di Zlatan Ibrahimovic in scadenza alla fine dell'anno, molti club potrebbero tenere d'occhio lo svedese. Il modo in cui si è ripreso dai problemi al ginocchio è stato impressionante e questo dice molto sulla naturale idoneità e determinazione dell'uomo. Dopo aver subito due infortuni al ginocchio durante il periodo trascorso al Manchester United, Zlatan ha impressionato l'MLS come se nulla fosse mai ...

Calciomercato Milan : possibile derby con l'Inter per Castrovilli - piace anche Camavinga : Il Milan sarebbe entrato in competizione con l'Inter per l'acquisto della giovane stella della Fiorentina, Gaetano Castrovilli. La nuova proprietà rossonera guidata da Elliott Management, sta preferendo una strategia di mercato che prevede la firma di giovani giocatori ad alto potenziale al fine di registrare numerose plusvalenze in bilancio. I rossoneri hanno speso una somma considerevole nel mercato estivo per Theo Hernandez, Rade Krunic, ...

Calciomercato Milan - il Barça vorrebbe Leao : rossoneri interessati a Juan Mata per gennaio : Il Barcellona sarebbe interessato alla giovane stella del Milan Rafael Leao, considerato il sostituto ideale di Luis Suarez. Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il club catalano starebbe sondando il mercato alla ricerca di un valido erede dell'attaccante uruguaiano 32enne il cui contratto scadrà nel giugno 2021. Finora la società Milanese non avrebbe ricevuto alcuna concreta manifestazione d'interesse da parte della società del ...

Calciomercato Milan - Rakitic e Alena sarebbero due obiettivi : costano 75 milioni : Il Milan potrebbe tentare di acquistare due centrocampisti del Barcellona a gennaio, secondo gli ultimi rapporti. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il nuovo allenatore Stefano Pioli è stato informato che avrà a disposizione i soldi per acquistare dei rinforzi nella prossima sessione di mercato. Il direttore del club Boban ha anche espresso frustrazione per non essere stato in grado di acquistare alcuni giocatori più esperti durante ...

Calciomercato Milan - spunta il nome di Elneny per gennaio [DETTAGLI] : Calciomercato Milan – Le voci di mercato non si fermano mai, nemmeno a sessione chiusa. Il Milan, in particolare, sarà una delle squadre che opererà qualche operazione a gennaio, visto l’insediamento di Pioli e i risultati deludenti di inizio stagione. Tra i primi obiettivi c’è un centrocampista. Boban ha più volte sottolineato come qualche calciatore d’esperienza sarebbe servito nella rosa rossonera. Ecco spuntare ...

Calciomercato : l'Inter starebbe puntando Gotze - il Milan invece Gagliardini e Celik : Il campionato sta entrando nel vivo, il mercato di gennaio è temporalmente lontano, ma già le rose di Milan e Inter avrebbero evidenziato alcune necessità che potrebbero essere colmate a fine anno. l'Inter avrebbe bisogno di un centrocampista in più e un attaccante, mentre al Milan si ragionerebbe per costruire una squadra che piaccia al nuovo allenatore Stefano Pioli. Fra i nomi per l'Inter sarebbe spuntato quello del giocatore in scadenza di ...