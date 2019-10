Calciomercato | la Roma pensa agli svincolati | tutti i NOMI sulla lista di Petrachi Le

Calciomercato - Allegri fa la spesa in casa Juve : nuovo attaccante per l’Inter - Vazquez torna in Italia - la Roma guarda in casa Bologna : Il Calciomercato non si ferma, la pausa per le Nazionali è servita ai club per continuare a muoversi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno con l’intenzione di provare ad anticipare i tempi. Sono tante le squadre che si sono mosse nelle ultime ore sia in Italia che all’estero, ecco il punto nel dettaglio delle ultime trattative di Calciomercato. MANCHESTER UNITED – La posizione di Solskjær non è ...

Calciomercato Napoli - la Roma spara basso per Hysaj : De Laurentiis rifiuta la prima offerta : Calciomercato Napoli, la Roma spara basso per Hysaj: De Laurentiis rifiuta la prima offerta Calciomercato Napoli Hysaj| Secondo alcune indiscrezioni riportate da AreaNapoli, la Roma avrebbe fatto capire al Napoli di essere interessata al calciatore per gennaio, la cifra ventilata è quella di 10 milioni di euro. Una cifra ritenuta molto bassa da Aurelio De Laurentiis, a queste condizioni il presidente del Napoli non libererà il proprio ...

Calciomercato - il sostituto di Zappacosta alla Roma : Fiorentina - Samp e Toro tentano il colpaccio - la decisione del Lecce su Liverani : Il Calciomercato è andato in archivio ma i club del massimo campionato italiano e non solo non si fermano e pensano alle prossime sessioni, in particolar modo attesa per gennaio e giugno con tante trattative in arrivo. In particolar modo prova a muoversi la Roma che negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con qualche infortunio di troppo. Lecce – Altra sconfitta per il Lecce, la seconda consecutiva, la classifica della squadra ...

Calciomercato – Il futuro di Higuain e Mandzukic - colpo del Verona : la Roma bussa in casa Fiorentina - osservato in Torino-Milan : Novità importanti di Calciomercato nelle ultime ore, i club si muovono con l’intenzione di mettere a segno colpi importanti nelle prossime sessioni, da gennaio a giugno si preannunciano mesi caldissimi. Le squadre di Serie A non stanno a guardare, nelle ultime ore aggiornamenti anche a sorpresa. Higuain APRE LE PORTE AL BOCA – “La Nazionale per me resta una cosa assai importante, con la maglia dell’Albiceleste ho ...

Calciomercato Roma - il team manager De Sanctis allo scoperto sul futuro del giovane Riccardi : “Non abbiamo mai pensato di privarci di Riccardi e degli altri nomi che sono stati fatti. Mi riferisco a Celar, Bouah e Calafiori. Mai”. Sono le importanti dichiarazioni del team manager della Roma, Morgan De Sanctis, sulle voci di una possibile cessione di Alessio Riccardi nell’affare poi saltato con la Juventus per Rugani. “La Roma, come ha sempre fatto e come continuerà a fare, se ha nel proprio settore giovanile ...

Calciomercato Roma News/ Mkhitaryan e Kalinic fanno sognare i giallorossi! : Calciomercato Roma News, ultime notizie: Mikhitaryan e Kalinic fanno sognare i tifosi giallorossi che vogliono competere per la parte alta della classifica.

Calciomercato Roma – Kalinic in giallorosso : i dettagli dell’operazione : Kalinic è un giocatore della Roma: il croato in giallorosso prestito fino a giugno 2020 Ultime ore calde per il Calciomercato italiano. Le squadre di Serie A si stanno muovendo per gli ultimi colpacci del mercato estivo. Giornata importante per la Roma, che ha ufficializzato il prestito di Schick al Lipsia, ma anche l’arrivo di Kalinic. Il calciatore croato arriva in prestito dall’Atletico Madrid e sarà un giocatore giallorosso ...

Calciomercato 2 settembre - last day : Juve - mercato chiuso : Rugani resta. PSG-Icardi - è fatta. Roma-Mkhitaryan - UFFICIALE : Calciomercato 2 settembre- Ecco tutte le trattative di oggi 2 settembre, ultimo giorno di mercato. JuveNTUS– Secondo quanto riportato da “Alfredo Pedullà”, il PSG sarebbe piombato con forte decisione su De Sciglio. Idea di scambio con Meneuir, ma la sensazione è che il diretto interessato voglia restare in bianconero. Attese novità nel corso delle prossime […] L'articolo Calciomercato 2 settembre, last day: Juve, mercato ...

Calciomercato Roma - Schick in prestito con diritto di riscatto al Lipsia [DETTAGLI] : La Roma comunica che Patrik Schick è stato ceduto al Lipsia a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, a fronte di un corrispettivo fisso di 3,5 milioni di euro e di una somma variabile di 0,5 milioni di euro per bonus legati al raggiungimento da parte del calciatore di determinati obiettivi sportivi. L’accordo prevede il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo, in favore del Lipsia, a fronte di un corrispettivo ...

Calciomercato Roma News/ Visite finite per Kalinic - ora Mkhitaryan - Ultime Notizie - : Calciomercato Roma News, Ultime Notizie sulle trattative: il croato è uscito da Villa Stuart, ora Visite per l'armeno. Si lavora al rinnovo di Kolarov.

Calciomercato Roma News/ Gonalons in partenza verso la Spagna - Ultime Notizie - : Calciomercato Roma News, Ultime Notizie sulle trattative: il centrocampista armeno Mkhitaryan è arrivato a Fiumicino. Ieri è sbarcato Kalinic.

Calciomercato Serie A : Mkhitaryan alla Roma - Icardi piace al Psg (Rumors) : Ultime ore bollenti per il Calciomercato di Serie A, che chiude oggi 2 settembre alle ore 22: tutte le formazioni sono al lavoro per mettere a segno gli ultimi colpi e rinforzare così le prime due rose, rinforzi che attendono anche gli allenatori che potranno lavorare sul campo senza fretta vista la sosta che attende il campionato per gli impegni della nazionale. Roma: Mkhitaryan e Kalinic in arrivo Ormai manca solo l'ufficialità, ma la Roma ...

Calciomercato - Cagliari e Sassuolo al lavoro per lo scambio Goldaniga-Romagna : Ultime ore di Calciomercato, le società sono al lavoro per completare le rose da mettere a disposizione degli allenatori, si muovono anche Cagliari e Sassuolo, contatti per provare a chiudere uno scambio interessante. Il club sardo ha messo nel mirino Edoardo Goldaniga, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio tentativo di proporre uno scambio inserendo Filippo Romagna, centrale classe 1997. Il Cagliari è reduce da due sconfitte ...

Calciomercato Roma - Mkhitaryan sbarca oggi nella Capitale : definito il suo passaggio in giallorosso : Il giocatore armeno sbarcherà nella mattinata di oggi in Italia, pronto per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il club giallorosso La Roma ha il suo nuovo esterno d’attacco, si tratta di Henrik Mkhitaryan che questa mattina sbarcherà nella Capitale per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto. Il giocatore armeno arriva dall’Arsenal con la formula del prestito con diritto di riscatto, ...