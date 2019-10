Calciomercato Juventus | “The Sun” | trattativa avanzata tra United e Juve

Calciomercato Juventus - As : Isco sarebbe pronto a dire addio a gennaio al Real Madrid : Sarà un gennaio molto interessante dal punto di vista del Calciomercato: due delle più blasonate a livello europeo potrebbero arrivare a cambiamenti importanti nelle proprie rose nel Calciomercato invernale. Parliamo nello specifico di Real Madrid e Tottenham. Soprattutto la società spagnola, delusa dai risultati in Champions League, potrebbe intervenire sul mercato cedendo alcuni esuberi. Su tutti si fanno i nomi di Isco e Mariano Diaz: a ...

Calciomercato Juventus - Paratici sarebbe vicino all'acquisto del baby talento Soulè : La Juventus è sempre al lavoro sul mercato, non solo per la prima squadra, ma anche per rinforzare il suo settore giovanile: in estate ad esempio sono stati effettuati importanti investimenti non solo per l'under 23 (su tutti Mota Carvalho, Han e Rafia) ma anche per l'under 16, con gli arrivi di Cerri, Finnan e Joel Ribeiro. sarebbe però in dirittura d'arrivo un altro importante acquisto per il futuro, anche lui classe 2003 come i prima ...

Calciomercato Juventus : Sarri vorrebbe Emerson Palmieri a gennaio : Secondo il sito ilbianconero.com però, Sarri avrebbe avanzato un'importante richiesta alla dirigenza della Juventus: vorrebbe un esterno difensivo, che possa far rifiatare Alex Sandro e allo stesso tempo possa essere anche schierato a centrocampo in caso di 4-4-2. Il giocatore che apprezza molto il tecnico toscano è Ermerson Palmieri, che già al Chelsea Sarri ha voluto valorizzare preferendolo a Marcos Alonso nel ruolo di terzino sinistro. A ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Eriksen-Rabiot a gennaio : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime voci trapelate, infatti, Adrien Rabiot potrebbe lasciare Torino. Il centrocampista francese non è considerato un titolare da Maurizio Sarri, una situazione che sicuramente non sta gradendo neanche la madre procuratrice. Rabiot è stato acquistato dal Paris Saint Germain a parametro zero e nella prossima sessione di Calciomercato ...

Calciomercato Juventus : Mandzukic verso lo United con lo stipendio dimezzato (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus sta per risolvere uno dei suoi “casi” più spinosi. Secondo gli ultimi rumors in arrivo dall’Inghilterra sarebbe ben avviata la trattativa per portare Mario Mandzukic al Manchester United. Una notizia che cambia gli scenari dopo che nei giorni scorsi, sempre i giornali inglesi, avevano annunciato una frenata abbastanza decisa. Una notizia che non piacerà al Milan e all'Inter che sembravano essere entrate ...

Calciomercato Juventus - Don Balon : Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto cessione di Khedira : La Juventus è impegnata sopratutto nel calcio giocato, con due importanti match in questa settimana: martedì sera affronta la Lokomotiv Mosca mentre domenica disputerà la partita di Serie A contro il Lecce. Due importanti match che però non distolgono l'attenzione dei media sportivi verso il Calciomercato: come è noto infatti le indiscrezioni di mercato sono sempre all'ordine del giorno e l'ultima arriva da un noto giornale sportivo spagnolo, ...

Calciomercato Juventus - due acquisti a parametro zero : potrebbero essere Meunier e Eriksen : La Juventus è come sempre a lavoro sul mercato alla ricerca degli rinforzi utili per migliorare una rosa già forte. A gennaio però l'esigenze principali riguardano le cessioni, in particolar modo quegli esuberi che non sono considerati titolari da Maurizio Sarri. A lasciare Torino nel Calciomercato invernale potrebbero essere Mandzukic, Perin e Pjaca, il primo potrebbe trasferirsi al Manchester United mentre gli altri in prestito per cercare di ...

Calciomercato Juventus - occhi sulla stellina Nathan Ferguson per la fascia : C’è un nome nuovo per il Calciomercato della Juventus: è quello di Nathan Ferguson laterale difensivo del West Bromwich Albion. L’inglese a soli 19 anni è già un pilastro della formazione che al momento è prima in Championship, la Serie B d’Oltremanica: la sua capacità di giocare sia a destra che a sinistra lo rende molto appetibile sul mercato e sarebbe un obiettivo sensibile per i bianconeri, sempre a caccia di terzini. Sarri ha trovato ...

Calciomercato Juventus - occhi sul nuovo talento portoghese Fabio Silva : La Juventus ha già un eccezionale talento offensivo portoghese nella sua rosa, ma i bianconeri sarebbero entrati in corsa per aggiungerne un altro, Fabio Silva. Il diciassettenne è l'ultimo giovane portoghese ad essere paragonato all'asso bianconero Cristiano Ronaldo, dopo che Joao Felix è entrato in scena con il Benfica prima di unirsi all'Atletico Madrid la scorsa estate. Il giornale portoghese ''O Jogo'' riferisce che anche gli spagnoli ...

Calciomercato Juventus - Paratici per gennaio sta cercando di compiere il capolavoro : Una indiscrezione proveniente dal Regno Unito sta facendo sognare i tifosi della Juventus. A gennaio a Torino potrebbe esserci il ritorno di un altro grande calciatore amato dalla tifoseria bianconera. Si tratta di Paul Pogba. Il Manchester United ha bussato alla porta della Juventus per avere il centrocampista tedesco di origine turca Emre Can, la notizia è stata diffusa da Sky Sports Uk. Paratici si è detto pronto ad aprire subito la ...

Calciomercato Juventus - il Tottenham vorrebbe lo scambio Eriksen-Rabiot (RUMORS) : La Juventus, dopo la faticosa vittoria contro il Bologna, si appresta ad affrontare in Champions League la Lokomotiv Mosca, in un match molto importante ai fini della qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. A tenere banco, però, in questi giorni è anche il Calciomercato, anche perché alcune società a livello europeo stanno arrancando nei rispettivi campionati e proprio per questo potrebbero investire in maniera ...

Calciomercato Juventus - Sule va k.o : si allontana l’arrivo di Boateng : Calciomercato Juventus – L’infortunio di Sule complica i piani della Juventus, che adesso rischia di veder svanire l’arrivo a Gennaio del centrale tedesco Jereme Boateng. Il giovane stopper del Bayer Monaco è infatti andato k.o. durante la partita di Bundesliga di ieri contro l’Ausburg. Rottura del legamento crociato, ed operazione già in giornata per lui. Juventus, Sule va k.o e Boateng si allontana Boateng torna dunque ...

Calciomercato Juventus - Rakitic avrebbe detto no al Manchester United : Il Calciomercato di gennaio potrebbe regalare clamorose trattative: i motivi sono molti, prima di tutto perché tante società blasonate, in particolar modo in Inghilterra (Manchester United e Tottenham su tutti), sono in evidente crisi di risultati e potrebbero attingere al mercato per rinforzarsi. Altro motivo sono gli Europei 2020, con tanti giocatori che attualmente non sono considerati titolari nelle rispettive rose che vorrebbero trasferirsi ...

Calciomercato Juventus : Emre Can e Mandzukic allo United porterebbero 60 milioni : La Juventus è ritornata in campo con un bella vittoria contro il Bologna, anche se sofferta considerato che negli ultimi secondi della partita Buffon ha compiuto un autentico capolavoro su colpo di testa ravvicinato di Santander. Un 2 a 1 che conferma i bianconeri in vetta alla Serie A, in attesa dell'Inter che gioca a Sassuolo, che potrebbe accorciare la distanza nei confronti dei bianconeri. A tenere banco però in questi giorni è anche il ...