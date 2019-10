Calciomercato Juventus | Mandzukic verso lo United con lo stipendio dimezzato RUMORS

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Ildellasta per risolvere uno dei suoi “casi” più spinosi. Secondo gli ultimiin arrivo dall’Inghilterra sarebbe ben avviata la trattativa per portare Marioal Manchester. Una notizia che cambia gli scenari dopo che nei giorni scorsi, sempre i giornali inglesi, avevano annunciato una frenata abbastanza decisa. Una notizia che non piacerà al Milan e all'Inter che sembravano essere entrate prepotentemente nella corsa al giocatore. La situazione si starebbe sbloccando proprio in queste ore e la Juve di certo non si metterà di tra. Il giocatore ormai da settimane non si allena più con il gruppo. Sarri, da quando è arrivato, lo ha messo ai margini preferendogli Dybala ed Higuain e ieri sono arrivate parole chiare di Paratici. Il dirigente ha sostanzialmente detto che i Campioni d’Italia faranno di tutto per trovare la giusta ...

SkySport : ?? '#Mandzukic via prima di gennaio?' ?? Il ds bianconero si sbilancia #SkySport #SkyCalciomercato - calciomercatoit : ?? #Juventus - Occhi su #InterBVB per #Sancho: il Borussia Dortmund ha fissato il prezzo ??#CMITmercato - calciomercatoit : ?? #Juventus - #Mandzukic si taglia lo stipendio per il #ManchesterUnited ??#CMITmercato -