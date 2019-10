Calciomercato Inter | Conte molto scontento vuole due nuovi importanti arrivi

Calciomercato Inter - Conte una furia dopo la partita con il Sassuolo a Marotta ha chiesto per gennaio due grandi colpi : Un Antonio Conte arrabbiatissimo dopo la partita giocata dalla sua Inter contro il Sassuolo. Una partita che si era messa sul binario giusto per l’Inter ma che fino alla fine il Sassuolo ha rischiato di pareggiare. In panchina l’ex allenatore della nazionale ha fatto volare di tutto, ha preso a calci bottigliette e tutto ciò che aveva sotto i piedi. L’allenatore, sembra che abbia chiesto un urgente incontro con il DS Marotta. Antonio ...

Inter - Calciomercato.com : 'Ibrahimovic potrebbe essere una soluzione a gennaio' (RUMORS) : L'Inter potrebbe essere la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri vorranno rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte, andando a coprire quelle carenze evidenziate in questa prima parte della stagione. Una delle esigenze sarà quella di rinforzare l'attacco, visto il grave infortunio subito con la propria Nazionale, durante Colombia-Cile, da Alexis Sanchez. L'attaccante cileno è stato ...

Calciomercato Fiorentina - Pradé allo scoperto : “Futuro Chiesa e interesse per Ibrahimovic? Vi dico tutto” : Calciomercato Fiorentina – A margine della presentazione al Franchi del nuovo contratto di Lorenzo Venuti, 25enne toscano prodotto del vivaio viola, il ds della Daniele Pradé ha parlato del futuro di Chiesa e dell’interesse per Ibrahimovic. Queste le sue parole. “Chiesa? Spero che possa diventare un punto fermo anche della Fiorentina futura ma spero lo pensi anche lui. Non posso adesso sostenere che non sarà così, ma le ...

Calciomercato Inter : a gennaio potrebbe tornare Keita Baldé per completare l'attacco : L'infortunio occorso ad Alexis Sanchez rischia di cambiare i piani dell'Inter in vista dell'apertura della prossima finestra del Calciomercato a gennaio. L'attaccante cileno, in seguito ad uno scontro di gioco con Cuadrado durante Cile-Colombia, ha riportato una lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra, e nelle scorse ore è già stato sottoposto ad Intervento chirurgico dal dottor Ramon Cugat. Dunque l'ex Manchester United ...

Calciomercato Inter – Da Ibrahimovic a Keita : i nomi per sostituire Sanchez. Ma attenzione al centrocampo : L’Inter studia possibili soluzioni per far fronte all’infortunio di Sanchez: spunta il nome di Ibrahimovic, possibile il ritorno di Keita. La società vorrebbe Intervenire anche a centrocampo L’infortunio di Alexis Sanchez apre nuovi scenari di mercato in casa Inter. Ma senza fretta. L’attaccante cileno rientrerà nel 2020 dopo un lungo stop che potrebbe costringere i nerazzurri a ritornare sul mercato, alla ricerca ...

Calciomercato - Allegri fa la spesa in casa Juve : nuovo attaccante per l’Inter - Vazquez torna in Italia - la Roma guarda in casa Bologna : Il Calciomercato non si ferma, la pausa per le Nazionali è servita ai club per continuare a muoversi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno con l’intenzione di provare ad anticipare i tempi. Sono tante le squadre che si sono mosse nelle ultime ore sia in Italia che all’estero, ecco il punto nel dettaglio delle ultime trattative di Calciomercato. MANCHESTER UNITED – La posizione di Solskjær non è ...

Calciomercato - Ibrahimovic sarebbe conteso da Milan e Inter ma i nerazzurri smentiscono : Con il contratto con i Los Angeles Galaxy di Zlatan Ibrahimovic in scadenza alla fine dell'anno, molti club potrebbero tenere d'occhio lo svedese. Il modo in cui si è ripreso dai problemi al ginocchio è stato impressionante e questo dice molto sulla naturale idoneità e determinazione dell'uomo. Dopo aver subito due infortuni al ginocchio durante il periodo trascorso al Manchester United, Zlatan ha impressionato l'MLS come se nulla fosse mai ...

Calciomercato - l’Inter ha individuato il dopo Handanovic : derby Genoa-Samp - colpo a sorpresa della Lazio : Il Calciomercato non dorme mai, l’ultima sessione estiva è stata molto calda con tante squadre che si sono rinforzate, la pausa per le nazionali è servita ai dirAigenti per tuffarsi nuovamente sulle strategie in vista delle prossime finestre, si preannunciano operazioni sia per gennaio che per giugno. Ecco tutte le trattative delle ultime ore. VERRATTI – “Nel 2016 il Barcellona si presento’ da me con qualcosa di ...

Calciomercato Milan : possibile derby con l'Inter per Castrovilli - piace anche Camavinga : Il Milan sarebbe entrato in competizione con l'Inter per l'acquisto della giovane stella della Fiorentina, Gaetano Castrovilli. La nuova proprietà rossonera guidata da Elliott Management, sta preferendo una strategia di mercato che prevede la firma di giovani giocatori ad alto potenziale al fine di registrare numerose plusvalenze in bilancio. I rossoneri hanno speso una somma considerevole nel mercato estivo per Theo Hernandez, Rade Krunic, ...

Calciomercato Inter : la scorsa estate Conte avrebbe bloccato la cessione di Stefan De Vrij : L'Inter è stata una delle grandi protagoniste della scorsa sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri hanno investito tanto, soprattutto per riuscire a strappare alla concorrenza e al Manchester United Romelu Lukaku. Il centravanti belga è costato sessantacinque milioni di euro, diventando l'acquisto più oneroso della storia della società nerazzurra. Ma anche in uscita, in particolar modo a giugno, sono state fatte delle cessioni per ...

Calciomercato Inter : la Juventus sarebbe pronta a tornare su Icardi : Il grande tormentone di Calciomercato la scorsa estate è stato sicuramente quello relativo al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino non rientrava nei piani dell'Inter, che lo ha messo pubblicamente sul mercato. L'ex capitano, però, non aveva intenzione di muoversi da Milano e solo l'ultimo giorno ha deciso di accettare la cessione, in prestito con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro al Paris Saint Germain. Prima del ...

Calciomercato Milan - il Barça vorrebbe Leao : rossoneri interessati a Juan Mata per gennaio : Il Barcellona sarebbe interessato alla giovane stella del Milan Rafael Leao, considerato il sostituto ideale di Luis Suarez. Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il club catalano starebbe sondando il mercato alla ricerca di un valido erede dell'attaccante uruguaiano 32enne il cui contratto scadrà nel giugno 2021. Finora la società Milanese non avrebbe ricevuto alcuna concreta manifestazione d'interesse da parte della società del ...

Calciomercato Inter - Rakitic : primi contatti con il Barça - c'è anche lo United (RUMORS) : Il Calciomercato dell’Inter per gennaio sta per entrare nel vivo e Ivan Rakitic sarebbe un nome "pesante" sul taccuino nerazzurro. Da sempre la sosta per le Nazionali è il momento per tirare le fila dell’inizio della stagione e iniziare a progettare le mosse future. Conte e Marotta avrebbe individuato nel centrocampo il reparto da rinforzare. L’esplosione del talento di Sensi, il sempreverde Brozovic e un Barella che ancora deve dimostrare molto ...

Calciomercato : l'Inter starebbe puntando Gotze - il Milan invece Gagliardini e Celik : Il campionato sta entrando nel vivo, il mercato di gennaio è temporalmente lontano, ma già le rose di Milan e Inter avrebbero evidenziato alcune necessità che potrebbero essere colmate a fine anno. l'Inter avrebbe bisogno di un centrocampista in più e un attaccante, mentre al Milan si ragionerebbe per costruire una squadra che piaccia al nuovo allenatore Stefano Pioli. Fra i nomi per l'Inter sarebbe spuntato quello del giocatore in scadenza di ...