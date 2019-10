Calabria | corsi fantasma nella Sanità | 6 arresti

Fonte : tg24.sky

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Cosenza, sei persone sono state arrestate, su richiesta della Procura della Repubblica di Castrovillari, per associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di truffa e falso.L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Tribunale di Castrovillari (Cs) ed è stata eseguita dai Carabinieri del Gruppo tutela della salute di Napoli. Secondo le indagini svolte dal Nas carabinieri di Cosenza, coordinati dal procuratore capo della repubblica di Castrovillari, le sei persone arrestate hanno organizzato fintiper Operatore Socio sanitario ed Operatore Socio sanitario con formazione complementare. I carabinieri hanno anche eseguito il sequestro di centinaia di titoli di studio ottenuti illegalmente e il sequestro di un ingente somma di denaro.

