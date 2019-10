Brescia-Darussafaka oggi | EuroCup basket 2019-2020 | orario d’inizio e come vederla in tv

Fonte : oasport

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Questa sera, mercoledì 23 ottobre, alle 20.30 andrà in scena il match tra LeonessaIstambul. Una partita davvero importante per quello che sarà il proseguo della prima fase in un girone, il gruppo C, davvero equilibratissimo. Chi vincerà di fatto rimarrà in testa alla classica e continuerà a correre per le posizioni importanti, mentre per gli sconfitti inizierà la fase di rincorsa. Attesa dunque una grande lotta per una partita che tutte e due le formazioni sanno di non poter sbagliare. Difesa è la vera chiave su cui si dovrà basare la squadra di coach Vincenzo Esposito. I lombardi, infatti, sono ancora imbattuti tra le mura amiche in questa stagione. Il gioco sarà nelle mani di Deandre Lansdowne che fino a questo momento è il miglior terminale offensivo inper la Leonessa con i suoi 14 punti di media. Molto importante anche l’apporto di Awudu Abass ...

