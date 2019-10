Bonafede | Svolta epocale il carcere ai grandi evasori | sono parassiti

Per il ministro Bonafede il carcere per i grandi evasori è una “svolta culturale” : "I cittadini devono sapere che lo Stato fa pagare il dovuto a tutti, e ciò consentirà a tutti di pagare meno. I grandi evasori sono parassti che camminano sulla testa dei cittadini onesti, un fenomeno che non può rimanere impunito", commenta il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede , per quanto riguarda il carcere per i grandi evasori .Continua a leggere

Per Bonafede il carcere agli evasori fiscali è una svolta epocale : “È una svolta epocale”. In un'intervista al Corriere della Sera il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede si dimostra soddisfatto per il via libera al decreto che prevede il carcere per gli evasori. E insiste sul fatto che il carcere è una svolta culturale in quanto “questa riforma è uno dei tasselli della lotta all'evasione fiscale, fra i più importanti” e “I cittadini devono sapere che lo Stato fa pagare il dovuto a tutti, e ciò consentirà ...