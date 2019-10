Bolivia | Morales | «Tentativo di golpe | è stato di emergenza»

Bolivia - dopo Ecuador e Cile si infiamma anche La Paz : proteste di piazza - saccheggi e incendi dopo la quarta vittoria del presidente Morales : Prima l’Ecuador, poi il Cile e ora la Bolivia: il Sud America brucia sotto l’ondata delle proteste di una popolazione sempre più indignata. A scatenare le proteste nelle strade di La Paz, Potosì, Sucre e altre città Boliviane, è stata la gestione dello scrutinio elettorale per le presidenziali di domenica, che hanno visto contrapposti Evo Morales, alla guida del Paese dal 2006 e in lizza per il suo quarto mandato consecutivo, contro ...

Bolivia - Evo Morales vince le presidenziali. Scoppia la protesta : scontri tra polizia e manifestanti : Ancora proteste in Bolivia dopo l’annuncio da parte del Tribunale elettorale di una vittoria al primo turno dell’attuale presidente Evo Morales, al potere da 13 anni. Martedì notte, nuove tensioni si sono registrate tra la polizia e i manifestanti. Gli agenti in tenuta antisommossa si sono scontrati con i sostenitori di Mesa. L'articolo Bolivia, Evo Morales vince le presidenziali. Scoppia la protesta: scontri tra polizia e ...

Bolivia - sospetto brogli allo spoglio. A “sorpresa” - Morales vicino a rielezione : Scontri sono scoppiati nella notte italiana in Bolivia, dopo la ripresa dello scrutinio dei voti per le presidenziali, che ha segnato una sorprendente inversione di tendenza in favore del capo dello Stato uscente Evo Morales, che sarebbe ora vicino alla vittoria al primo turno, evitando quello che fino a poche ore fa appariva come un sicuro ballottaggio con il suo principale rivale, Carlos Mesa. Gli osservatori dell'Organizzazione degli Stati ...

Morales rieletto in Bolivia - l'opposizione lo accusa di brogli. Violente proteste : Violenti scontri in piazza tra manifestanti e polizia in Bolivia sono scaturiti dopo la notizia della rielezione al primo turno di Evo Morales alla presidenza. Il suo rivale, Carlos Mesa, ha già annunciato che non riconoscerà il risultato elettorale che vede Morales, al potere da 13 anni, in netto vantaggio. “Speriamo che il calcolo finale dei voti rispetti la volontà degli elettori espressa alle urne”, ha detto ...

Bolivia - Morales passa al primo turno : 10.16 Proteste di piazza e scontri sono scoppiati in sei delle nove province della Bolivia, dopo l'annuncio da parte del tribunale elettorale di una vittoria al primo turno dell'attuale presidente Evo Morales, al potere da 13 anni. Una folla di sostenitori di Mesa, che fino a poco prima era sembrato finire al ballottaggio con Morales, hanno dato fuoco agli uffici elettorali di Sucre, capitale costituzionale della Bolivia e sede della corte ...

Bolivia - Evo Morales rischia il ballottaggio dopo 14 anni al potere : Per la prima volta dopo quattro elezioni, il presidente della Bolivia, Evo Morales, sarà costretto al ballottaggio. Nessun candidato ha raggiunto una maggioranza assoluta e una rielezione di Morales è minacciata dal risultato dell'ex presidente del Paese, Carlos Mesa. Per l'opposizione una rielezione significherebbe incoronare Morales come dittatore, mentre le popolazioni indigene lo accusano di aver sacrificato la terra per aumentare la ...

Risultati Elezioni Bolivia 2019/ Verso ballottaggio Morales-Mesa : il 'rischio' golpe : Risultati Elezioni Presidenziali Bolivia 2019, Evo Morales Verso il ballottaggio contro lo sfidante Carlos Mesa. Il 'rischio golpe' e gli scontri a La Paz

Alle elezioni presidenziali in Bolivia a meno di sorprese ci sarà un ballottaggio tra Evo Morales e Carlos Mesa : Nelle elezioni presidenziali che si sono tenute ieri in Bolivia nessun candidato avrebbe raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, e si profila perciò un ballottaggio tra i due più votato. Al momento, con l’84 per cento delle schede contate, il

Bolivia - Morales al 43 - 9% dei voti : 3.03 Evo Morales, presidente uscente della Bolivia, ha ottenuto il 43,9% delle preferenze battendo Carlos Mesa,leader della coalizione centrista Comunidad Ciudanana che si è fermato al 39,4%. Tuttavia, non avendo nessuno dei nove candidati in lizza superato il 50%, la Bolivia tornerà al voto il 15 dicembre per il ballottaggio per eleggere il presidente, il suo vice, ed i membri di Camera e Senato.