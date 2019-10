Bolivia | dopo Ecuador e Cile si infiamma anche La Paz | proteste di piazza | saccheggi e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Prima l’, poi ile ora la: il Sud America brucia sotto l’ondata delledi una popolazione sempre più indignata. A scatenare lenelle strade di La Paz, Potosì, Sucre e altre cittàne, è stata la gestione dello scrutinio elettorale per le presidenziali di domenica, che hanno visto contrapposti Evo Morales, alla guida del Paese dal 2006 e in lizza per il suo quarto mandato consecutivo, contro Carlos Mesa. Il problema è che, quando erano all’83 per cento, le proiezioni mostravano una chiara tendenza verso il ballottaggio previsto per il 15 dicembre, con Morales al 45 per cento e Mesa al 38. Ma la diffusione dei dati dal Tribunale supremo elettorale è stata interrotta per quasi 24 ore e quando è ripresa lo scenario era cambiato, con Morales al 46,86 per cento e Mesa al 36,72 per cento. Per evitare il ballottaggio il presidente ...

