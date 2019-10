Boeing | gli utili precipitano del 53% Cambio ai vertici

Fonte : ilsole24ore

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Nel terzo trimestre il colosso dell'aerospazio americano ha riportato risultati sotto le stime degli analisti, ma il titolo è in positivo per le prospettive del via libera al volo dei 737 Max entro l'anno da parte dei regolatori e per il siluramento del top manager responsabile della gestione della crisi

