Berrettini-Dimitrov oggi | Atp Vienna 2019 | orario d’inizio e come vederlo in tv e

Fonte : oasport

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Inizieranno gli ottavi di finale, mercoledì 23 ottobre, a, in Austria, nel torneo di singolare ATP 500: sul cemento indoor austriaco la testa di serie numero 3 del tabellone, l’italiano Matteose la vedrà, non prime delle ore 17.30, con il bulgaro Grigor, La sfida tra Matteoe Grigorsarà visibile in tv su Sky Sport Arena ed in streaming su SkyGo, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’incontro. Di seguito il programma della sfida di, mercoledì 23 ottobre, con l’del match (si tratta di un not before).SEGUIRE LIVEMercoledì 23 ottobre, non prima delle ore 17.30 Matteo(Italia, 3) vs. Grigor(Bulgaria) Diretta tv su Sky Sport Arena Diretta streaming su SkyGo Diretta live testuale su OA ...

