Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) "Qualcuno, anche dei miei di Forza Italia, ha detto che sabato" a San Giovanni "ci siamo consegnati, a, appiattiti sulla... E' esattamente il...". Dagli Orti antichi di Assisi, Silvioha lanciato un chiaro messaggio. Il leader di Forza Italia è in campo per la fase finale della campagna elettorale che culminerà con il voto di domenica prossima per il presidente della regione Umbria."hanno dichiarato di essere parte della nostra coalizione unita. Hanno voluto chiamarla non centrodestra, e va bene, io avevo proposta Casa della libertà, poi hanno scelto Casa degli italiani, e va bene". "Sono io, con Forza Italia - ha continuato l'ex premier- ad aver sempre sottolineato tutto il tempo l'assoluta necessità che la nostra coalizione anti-sinistra e anti-comunista fosse unita e con un programma comune". Quindi, è la conclusione di Silvio ...

ilfogliettone : Berlusconi puntualizza: Fi appiattita su Lega? Al contrario Salvini e Meloni su nostro posizioni' -… -