Belen | su Instagram spunta l’anello | nozze bis con De Martino

Fonte : dilei

(Di mercoledì 23 ottobre 2019)e Stefano si mostrano più che affiatati che mai durante una mini luna di miele alle Maldive. Tra chilometri di sabbia bianca finissima e palme che si affacciano sull’acqua cristallina, la showgirl argentina ha mostrato. Sono sempre più insistenti le voci rispetto alle possibilibis di una delle coppie vip più amate in Italia. Del resto i due, dopo il ritrovato amore, non si sono mai più lasciati. Non stupirebbe quindi trovarenuovamente in abito bianco insieme al ballerino italiano. La coppia più seguita del momento potrebbe presto salire di nuovo all’altare per dirsi “si” un’altra volta. Non è esclusa l’ipotesi che la mamma e il papà di Santiago, possano scegliere proprio il 20 Settembre come data dellebis, proprio durante quella giornata nel 2013 i due si sono sposati per la prima volta. I due dopo un lungo periodo di crisi avevano scelto di ...

MillyAbrusci : #BelenRodriguez: lo scatto su Instagram infiamma il web - BlitzQuotidiano : Belen posta foto dalle Maldive. Un follower: “Vai a lavorare”. Lei risponde: “Lo faccio da 16 anni”… - fisco24_info : Tv: fan a Belen, 'vai a lavorare' e lei risponde 'lo faccio da quando ho 16 anni' : Botta e riposta fra la showgir… -