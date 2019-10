Belen Rodriguez | la sorpresa di Stefano De Martino la lascia senza parole | “Ecco come

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 23 ottobre 2019)Desono da poco volati alle Maldive per una vacanza da sogno a tutto relax e a tutta passione. Sono soli,il figlio Santiago che, secondo i beninformati non sarebbe infatti partito con i genitori, ma potrebbe essere rimasto a Milano per poter frequentare la scuola. Sappiamo per certo però, grazie alle informazioni fornite datra le Storie di Instagram, che consoggiorna presso il lussuoso Baglioni Resort Maldives, una struttura a 5 stelle il cui costo a notte si aggirerebbe intono alla cifra di 1.000 euro.Nonostante sia dall’altra parte del mondo, la coppia d’oro del gossip, tornata insieme da qualche mese dopo un lungo periodo di lontananza, non dimentica di aggiornare i follower di Instagram con video e foto. Quelle di lei, in particolare, hanno subito fatto scalpore perché sispesso immortalare mentre sfoggia la sua silhouette ...

lamescolanza : Belen, Stefano De Martino le fa una sorpresa -