Belen | il lato B in spiaggia è da urlo Hater | «Ti sei messa a vendere il cocco?» La

La fuga sexy di Belen con Stefano : lato B e farfallina in primo piano : Belen approfitta della vacanza romantica con Stefano De Martino per incantare il suo pubblico di Instagram con scatti e video da censura. L’occhio dei fan cade, però, proprio su un tattoo a forma di farfallina... Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono volati alle Maldive per una vacanza extra lusso in un resort a 5 stelle, senza il piccolo Santiago. Dalle Maldive, infatti, la coppia pubblica foto e video di spiagge da sogno dalle acque ...

Belen - lato b senza pari in uno slip inesistente. E i fan si inchinano : “Solo tu puoi!” : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono volati alle Maldive. Tra un impegno in televisione e un altro, la coppia d’oro del gossip e dei social, tornata insieme da qualche mese dopo un lungo periodo di lontananza, ha deciso di concedersi una vacanza all’insegna del relax nel paradiso tropicale situato nell’Oceano Indiano. Ma naturalmente hanno entrambi continuato ad aggiornare i rispettivi follower di Instagram con video e foto. Ma sono soli a ...

Belen Rodriguez : tata per Santiago? Svelato il retroscena sul figlio : Belen Rodriguez: tata per Santiago? Svelato il retroscena sul figlio. La modella argentina si confessa Le brillano quando pensa o parla del suo Santiago, il figlio avuto da Stefano De Martino: dolce mamma Belen. E la modella argentina non soltanto si mostra perennemente melliflua, protettiva e tenera con il suo frutto d’amore, ma è pure […] L'articolo Belen Rodriguez: tata per Santiago? Svelato il retroscena sul figlio proviene da ...

“Oh mamma!”. Cecilia - il regalo più bello per l’anniversario di nozze di Belen. Uno scatto inedito - finora rimasto celato : Chi non si ricorda il matrimonio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Quasi nessuno, fu un evento epico e i giornali di gossip ne parlarono per mesi. Era il 20 Settembre del 2013, quasi 6 anni fa, quando i due piccioncini che poi si sarebbero lasciati, convolarono a nozze. La loro fu una giornata a dir poco incredibile ma, soprattutto, indimenticabile. Si perché le nozze della coppia italo-argentina hanno raccolto l’attenzione di tutti e ...

“Wow!”. Laura Chiatti - foto in versione Belen. E il lato b stecchisce tutti : Risate, giochi, abbracci e sguardi complici tra Laura Chiatti e Francesco Arca, che hanno trascorso una serata al luna park, come documenta un servizio esclusivo pubblicato dal settimanale “Chi” in edicola da mercoledì 28 agosto. Un ritorno di fiamma tra i due, che facevano coppia fissa dieci anni fa? Niente affatto: sono semplicemnete grandi amici. Insieme a loro c’erano anche i rispettivi partner, Marco Bocci e Irene Capuano, con i ...

“Buon Natale”. Belen - il lato B è un “panettone” scatena persino Stefano De Martino : Belen Rodriguez sempre più caliente e sensuale nei suoi scatti a Formentera. Un lato b da urlo in uno scatto che la vede rilassarsi mentre prende il sole. Belen Rodriguez, un altro scatto ad altissimo tasso erotico. Altissimo per davvero, al punto che ‘scatena’ persino Stefano De Martino, il non più ex marito che in questi giorni si trova con lei e il figlioletto Santiago a Ibiza. Che Belen abbia un fisico da sogno e un lato B praticamente ...

Chiara Ferragni in barca esibisce il lato b : Queste foto lasciale a Belen o alla Canalis : Chiara Ferragni è divisiva e lo sono anche le sue foto: una delle ultime in cui il suo lato b è in evidenza ha scatenato l'ennesima polemica, tra chi la considera poco opportuna per una mamma e chi non la considera all'altezza. Ma c'è anche chi nota che l'influencer non ha utilizzato alcun filtro e la applaude. Chiara Ferragni, Fedez e il piccolo Leone hanno scelto le isole Baleari come ultima meta per le loro vacanze estive. Dopo ...

Di chi è? Belen Rodriguez e la foto maliziosa con il gelato a forma di anguria : Belen e la foto maliziosa con il gelato a forma di anguria. Ma i fan notano un particolare: «Di chi è?». La showgirl argentina, in vacanza a Ibiza con il marito Stefano De Martino e il figlioletto Santiago, ha appena postato uno scatto che ha fatto il giro del web.\\ Nell’immagine, Belen Rodriguez – con indosso un micro bikini che a stento copre il décolleté – assaggia un ghiacciolo a forma di anguria. L’attenzione dei fan però è catturata da ...