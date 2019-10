Basket | per Nicolò Melli esordio super nella Nba con la maglia dei Pelicans

Basket - EuroCup 2019-2020 : Venezia soffre per tre quarti - ma alla fine batte 93-85 il Limoges : Venezia vince la sua seconda partita consecutiva in Basket EuroCup 2019-2020. Lo fa battendo 93-85 il Limoges squadra francese davvero quotata. Un successo meritato per i ragazzi di coach De Raffaele che imparano sulla loro pelle cosa vuol dire soffrire, ma nel terzo quarto si prendono la scena lasciando sul posto gli avversari. Serate da veri dominatori per Austin Daye e Michael Bramos che segnano ambedue 20 punti trascinando nei ...

Basket - Eurocup 2019-2020 : la Virtus Bologna è sconfitta dal Promitheas Patrasso e perde l’imbattibilità stagionale : Alla Dimitris Tofalos Arena di Patrasso la Virtus Segafredo Bologna è stata sconfitta dal Promitheas col punteggio di 78-69 nella quarta partita del girone A di Eurocup 2019-2020 perdendo l’imbattibilità stagionale dopo tre vittorie europee e cinque nel campionato italiano. Nei primi tre minuti c’è un terrificante parziale di 0-10 per le V nere di Sasha Djordjevic che piano piano entrano in partita, pur arrivando ad avere anche 12 ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Trento alla ricerca della vittoria per continuare a volare nel match contro Gdynia : Domani sera, ore 19.30, la Dolomiti Energia Basket Trento ospiterà l’Asseco Arka Gdynia in un match valevole per la quarta giornata di prima fase di EuroCup 2019-2020. La compagine italiana viene da due successi consecutivi nella sua campagna europea e vuole continuare a correre nella lotta al passaggio del turno che passa anche e soprattutto per questa partita visto che poi il calendario proporrà diversa trasferte insidiose. Servirà, ...

Basket - Champions League 2019-2020 : trasferta insidioso in Turchia per la Dinamo Sassari : Sarà una sfida tra Italia e Turchia in questa due giorni di Champions League. Questa sera Brindisi attende il Besiktas, mentre domani la Dinamo Sassari giocherà ad Ankara per affrontare i padroni di casa del Turk Telekom. Sfida sicuramente complicata per la squadra di Pozzecco, che cerca il secondo successo in campo europeo, confermandosi tra le favorite per la conquista del primo posto nel girone. L’esperienza in Champions League per ...

Basket : Aaron Craft si ritirerà al termine di questa stagione per diventare medico negli States : Aaron Craft si appresta ad affrontare l’ultima stagione della carriera da cestista prima di volare negli Stati Uniti per coronare il suo sogno più grande: diventare medico. La combo-guard classe 1991, attuale punto di riferimento del roster della Dolomiti Energia Trentino in Serie A ed EuroCup, ha superato il test d’ammissione per entrare nella scuola di medicina ad Ohio State ed ha così deciso di lasciare il Basket a 28 anni ...

Basket - EuroCup 2019-2020 - 4a giornata : la Virtus Bologna vola a Patrasso per la sfida al Promitheas : Viaggio in Grecia per la Virtus Bologna: il quarto turno di EuroCup, infatti, riserva la sfida al Promitheas nella giornata di domani. Quella della squadra di Patrasso, terza città ellenica per popolazione dopo Atene e Salonicco (il numero di abitanti, peraltro, è aumentato in modo significativo dopo il Programma Callicrate), è una delle storie forse più incredibili e a suo modo romantiche della pallacanestro non solo greca, ma europea. Dal ...

Enes Kanter - campione di Basket rinnegato dalla famiglia per aver criticato Erdogan : Il giocatore si è espresso contro il "Sutano" della Turchia. Non ha più passaporto e suo padre ha scritto al dittatore: “Mi vergogno di lui”

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : Ragusa domina a Schio nel big match e vendica la sconfitta in Supercoppa : Senza storia il big match di Serie A1 di Basket femminile tra i padroni di casa della Familia Wuber Schio e la Passalacqua Ragusa. Le siciliane, vogliose di rivincita dopo aver perso contro le venete sia la recente Supercoppa che le ultime due finali scudetto, hanno dominato il match, imponendosi con il risultato di 70-52. Schio è partita bene, spinta da Andrè, ed ha concluso il primo quarto avanti 16-13. Da quel momento in poi, però, è stato ...

Il Napoli Basket perde ancora e annuncia Sacripanti un top per la A2 (e infatti lo paga molto) : Casale Monferrato passeggia a Napoli, e la Ge-Vi affonda in casa. 74-94. Finalmente Roderick decide di valere i soldi spesi, ma gioca da solo (alla fine saranno trentacinque punti) e, davanti al nuovo coach Sacripanti avvistato al Palabarbuto, mostra il suo talento. A quattro giorni dall’esonero di coach Lulli, Napoli non reagisce e offre il fianco e la solita confusione a Casale che giganteggia sul parquet di Fuorigrotta. Francesco ...