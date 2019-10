Basket | Champions League 2019-2020 | a Sassari non basta un gran terzo quarto | il Turk

Fonte : oasport

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Prima sconfitta nel cammino continentale della Dinamo, che inballperde nel match di seconda giornata contro ilTelekom Ankara con il punteggio di 64-56. In una partita strana, contrassegnata dal 10/44 al tiro nei primi venti minuti dei sardi (che però non è il dato decisivo, alla prova dei fatti), la squadra di casa riesce a imporsi definitivamente solo nel finale. 14 i punti di RJ Hunter, 12 (con 10 rimbalzi) per Kyle Wiltjer, altrettanti per TJ Campbell e 10 per Moustapha Fall sul fronte turco; per gli uomini di Gianmarco Pozzecco, invece, 18 di Dwayne Evans e 13 di Dyshawn Pierre. Nei primi quattro minuti le due squadre faticano tantissimo a segnare (nella fattispecie, ci sono due canestri di Pierre sul fronte Dinamo, uno di Hunter e un altro da tre di Campbell su quello turco), ma quando il gioco si fa duro chi comincia a giocare è solo la ...

